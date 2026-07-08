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Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 20.06 WIB

Tenang Seperti Air, 10 Weton Pendiam Ini Dipercaya Memiliki Kekuatan Tersembunyi

Ilustrasi weton pendiam yang ternyata memiliki kekuatan tersembunyi menggetarkan jagad (freepik/serhii_bobyk) - Image

Ilustrasi weton pendiam yang ternyata memiliki kekuatan tersembunyi menggetarkan jagad (freepik/serhii_bobyk)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, orang yang banyak berbicara dan mudah menunjukkan keberanian sering kali lebih cepat mendapatkan perhatian. Namun, dalam pandangan budaya Jawa, seseorang yang cenderung diam justru kerap dikaitkan dengan kedalaman karakter dan kekuatan batin yang tidak selalu terlihat dari luar.

Mereka biasanya tidak gemar mencari sorotan atau memperlihatkan kemampuan secara berlebihan. Meski tampak sederhana dan tenang, pribadi seperti ini dipercaya menyimpan potensi besar yang dapat muncul ketika berada dalam situasi yang tepat.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton kelahiran yang dianggap memiliki sifat pendiam, tetapi dibekali keteguhan hati, ketenangan, serta intuisi yang kuat. Energi dan kemampuan mereka diyakini baru terlihat ketika menghadapi momen penting.

Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat sepuluh weton yang dipercaya memiliki karakter kalem di luar, tetapi menyimpan kekuatan tersembunyi menurut pandangan Primbon Jawa.

1. Rabu Legi

Weton Rabu Legi memiliki neptu 12, hasil penjumlahan hari Rabu (7) dan pasaran Legi (5). Mereka dikenal berkepribadian tenang, tidak banyak bicara, namun tajam dalam membaca situasi.

Secara spiritual, individu ini sangat peka terhadap energi halus dan kerap memiliki firasat kuat. Meskipun tampak ramah, mereka mampu menyusun langkah cermat untuk menghadapi lawan tanpa menunjukkan emosi.

Dalam dunia kerja, Rabu Legi sering menjadi sosok di balik layar yang berperan besar dalam kesuksesan tim.

Jika disakiti, mereka tidak membalas secara langsung, namun balasannya kerap datang secara halus, melalui intuisi, karma, atau kekuatan tak kasatmata yang menaunginya.

2. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon dengan neptu 14 dikenal membawa aura magis sejak lahir. Pendiam dan menyendiri, namun memiliki kepekaan spiritual yang tinggi.

Mereka sering dianggap sebagai perantara dunia gaib dan diyakini memiliki penjaga tak kasatmata. Saat disakiti, mereka membalas dengan diam yang menusuk, dan ucapannya sering dianggap sebagai doa yang kuat.

Banyak tokoh spiritual lahir di weton ini, membawa energi leluhur yang melindungi sekaligus memberi peringatan bagi yang berniat buruk.

3. Senin Wage

Editor: Setyo Adi Nugroho
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