Tenang Seperti Air, 10 Weton Pendiam Ini Dipercaya Memiliki Kekuatan Tersembunyi

1. Rabu Legi

Weton Rabu Legi memiliki neptu 12, hasil penjumlahan hari Rabu (7) dan pasaran Legi (5). Mereka dikenal berkepribadian tenang, tidak banyak bicara, namun tajam dalam membaca situasi.

Secara spiritual, individu ini sangat peka terhadap energi halus dan kerap memiliki firasat kuat. Meskipun tampak ramah, mereka mampu menyusun langkah cermat untuk menghadapi lawan tanpa menunjukkan emosi.

Dalam dunia kerja, Rabu Legi sering menjadi sosok di balik layar yang berperan besar dalam kesuksesan tim.

Jika disakiti, mereka tidak membalas secara langsung, namun balasannya kerap datang secara halus, melalui intuisi, karma, atau kekuatan tak kasatmata yang menaunginya.

2. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon dengan neptu 14 dikenal membawa aura magis sejak lahir. Pendiam dan menyendiri, namun memiliki kepekaan spiritual yang tinggi.

Mereka sering dianggap sebagai perantara dunia gaib dan diyakini memiliki penjaga tak kasatmata. Saat disakiti, mereka membalas dengan diam yang menusuk, dan ucapannya sering dianggap sebagai doa yang kuat.

Banyak tokoh spiritual lahir di weton ini, membawa energi leluhur yang melindungi sekaligus memberi peringatan bagi yang berniat buruk.