Diam-diam Menghanyutkan, 10 Weton Pendiam Ini Diyakini Menyimpan Kekuatan Batin Luar Biasa

Ilustrasi weton pendiam yang ternyata memiliki kekuatan tersembunyi menggetarkan jagad (freepik/serhii_bobyk)
JawaPos.com - Banyak orang menganggap sosok yang aktif berbicara dan tampil percaya diri sebagai pribadi yang memiliki pengaruh besar. Namun, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, orang yang cenderung pendiam justru sering dikaitkan dengan kekuatan batin yang tidak mudah terlihat.
Mereka biasanya tidak suka menjadi pusat perhatian atau memamerkan kemampuan yang dimiliki. Meski tampak tenang, potensi yang tersimpan di dalam diri mereka dipercaya dapat muncul pada waktu tertentu dan memberikan pengaruh yang besar.
Menurut Primbon Jawa, ada beberapa weton yang diyakini memiliki karakter tenang, intuisi yang tajam, serta energi batin yang kuat. Sifat pendiam yang melekat pada mereka dianggap bukan sebagai kelemahan, melainkan bagian dari kekuatan yang dimiliki.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut 10 weton yang disebut memiliki sifat pendiam, tetapi dipercaya menyimpan kekuatan tersembunyi yang mampu menggetarkan jagad.
1. Rabu Legi
Weton Rabu Legi memiliki neptu 12, hasil penjumlahan hari Rabu (7) dan pasaran Legi (5). Mereka dikenal berkepribadian tenang, tidak banyak bicara, namun tajam dalam membaca situasi.
Secara spiritual, individu ini sangat peka terhadap energi halus dan kerap memiliki firasat kuat. Meskipun tampak ramah, mereka mampu menyusun langkah cermat untuk menghadapi lawan tanpa menunjukkan emosi.
Dalam dunia kerja, Rabu Legi sering menjadi sosok di balik layar yang berperan besar dalam kesuksesan tim.
Jika disakiti, mereka tidak membalas secara langsung, namun balasannya kerap datang secara halus, melalui intuisi, karma, atau kekuatan tak kasatmata yang menaunginya.
2. Jumat Kliwon
Weton Jumat Kliwon dengan neptu 14 dikenal membawa aura magis sejak lahir. Pendiam dan menyendiri, namun memiliki kepekaan spiritual yang tinggi.
Mereka sering dianggap sebagai perantara dunia gaib dan diyakini memiliki penjaga tak kasatmata. Saat disakiti, mereka membalas dengan diam yang menusuk, dan ucapannya sering dianggap sebagai doa yang kuat.
Banyak tokoh spiritual lahir di weton ini, membawa energi leluhur yang melindungi sekaligus memberi peringatan bagi yang berniat buruk.
3. Senin Wage
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane