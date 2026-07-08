Hidupnya Jauh dari Kesulitan, 8 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kelimpahan Rezeki dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan astrologi Tionghoa kembali menjadi perhatian, terutama karena memuat prediksi mengenai sejumlah shio yang diyakini memiliki peluang besar memperoleh keberuntungan dalam hal rezeki dan kondisi finansial.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap periode membawa pengaruh energi yang berbeda bagi masing-masing shio. Pada waktu tertentu, ada beberapa shio yang diperkirakan berada dalam fase positif sehingga berpotensi memperoleh peluang ekonomi, peningkatan pendapatan, atau datangnya sumber penghasilan baru.

Prediksi tersebut juga menggambarkan bahwa keberuntungan finansial dapat hadir melalui berbagai jalan, mulai dari pekerjaan, usaha, hingga kesempatan yang tidak terduga. Meski begitu, ramalan ini bersifat hiburan dan bukan jaminan bahwa peristiwa tersebut akan terjadi.

Mengacu pada tayangan yang diunggah kanal YouTube Naura Kom, terdapat delapan shio yang diprediksi akan menikmati kelimpahan rezeki dan uang berdasarkan perhitungan astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki etos kerja yang luar biasa tinggi dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan finansial.

Mereka yang lahir pada tahun 1962 (unsur kayu), 1974, 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), dan 2010 (unsur logam) memiliki kegigihan natural dalam mengejar tujuan keuangan.

Sifat rajin dan pekerja keras yang melekat pada Shio Macan membuat mereka tidak pernah ragu untuk berusaha maksimal demi mencapai stabilitas finansial.

Ketekunan yang dimiliki Shio Macan memungkinkan mereka untuk bertahan menghadapi berbagai rintangan ekonomi yang mungkin menghalangi jalan menuju kesuksesan.