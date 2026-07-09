6 Zodiak yang Diprediksi Berpeluang Lunas Utang pada Juli, Rezeki Datang Bertahap dan Kondisi Keuangan Makin Stabil

Ilustrasi berpeluang lunas hutang (Freepik)
JawaPos.com - Utang dan cicilan sering menjadi salah satu beban terbesar dalam kondisi keuangan seseorang.
Ketika pemasukan belum sebanding dengan pengeluaran, banyak orang berharap ada peluang yang mampu membantu memperbaiki kondisi finansial, mulai dari datangnya rezeki tambahan hingga terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik.
Dalam dunia astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki perjalanan keberuntungan yang berbeda.
Sebagian diprediksi memasuki periode yang lebih menjanjikan sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki arus kas, mengurangi beban cicilan, hingga melunasi utang secara bertahap.
Walaupun tidak dapat dijadikan kepastian, ramalan zodiak kerap menjadi hiburan sekaligus penyemangat bagi banyak orang.
Menurut ramalan astrologi, terdapat enam zodiak yang diperkirakan memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan kewajiban finansial pada Juli.
Berikut daftar lengkap beserta karakter dan prediksi keberuntungannya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (08/07).
Taurus dikenal sebagai pribadi yang konsisten, logis, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.
Zodiak ini juga terkenal mandiri serta lebih memilih menyelesaikan persoalannya sendiri dibanding bergantung kepada orang lain.
Sikap disiplin tersebut sering membantu Taurus mengelola keuangan dengan lebih terarah.
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