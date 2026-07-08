3 Shio yang Rezekinya Memuncak di Tahun 2026, Uang Datang Terus Menerus Bikin Tabungan Menggendut

Shio yang diramalkan rezekinya memuncak di tahun 2026 saat uang datang terus menerus membuat tabungan menggendut. (Magnific)
JawaPos.com - Situasi keuangan seseorang sejatinya sama persis denganbagaimana roda kehidupan berjalan.
Pada suatu waktu seseorang sangat mungkin hidup dalam keadaan sempit sementara di waktu lain memperoleh banyak rezeki.
Pada tahun 2026 ini sendiri dalam pengawatan astrolog, roda kehidupan akan berpihak pada sejumlah orang yang beruntung secara ekonomi.
Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan rezekinya memuncak di tahun 2026 saat uang datang terus menerus membuat tabungan menggendut.
1. Shio Kerbau
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio kerbau adalah simbol dari segala ketekunan dalam hidup.
Di tahun 2026 ini, astrolog meyakini nasib baik akan berpihak pada mereka yang bershio satu ini selama mereka tekun dan disiplin.
Serangkaian kebaikan dimungkinkan hadir, tak terkecuali perihal pundi-pundi rupiah yang bisa menyenangkan hati.
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