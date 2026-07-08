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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik/Spacn) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik/Spacn)

JawaPos.com Hari ini, zodiak Scorpio mungkin akan terlibat sepenuhnya dalam acara keluarga. Scorpio menikmati perencanaannya, sama seperti pelaksanaannya. Pengalaman ini akan membawa ketenangan pikiran dan kegembiraan bagi Scorpio dan keluarga. 

Hal ini akan membuat semua orang merasa dekat satu sama lain. Scorpio akan sibuk dengan perayaan selama berjam-jam, jadi jangan sampai terlalu lelah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 8 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan bertemu seseorang yang istimewa hingga berkencan dengannya. Terkait karir, mintalah saran pasangan jika Scorpio merasa bingung harus mengambil keputusan terkait pekerjaan.

Sementara itu, jangan menunda pemeriksaan agar masalah yang tak terdeteksi tidak berlarut-larut lebih lama. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan keuntungan bisnis saat berinteraksi atau bergantung pada pasar luar negeri.

Cinta Scorpio

Acara sosial yang Scorpio hadiri berubah menjadi romantis, karena Scorpio akan bertemu seseorang yang istimewa disana. Scorpio mungkin akan berkencan dengan orang baru ini. 

Hubungan ini dapat membawa Scorpio ke situasi yang sangat menarik dan menyenangkan. Orang ini akan mengambil inisiatif dalam membangun hubungan baru dengan Scorpio.

Editor: Candra Mega Sari
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