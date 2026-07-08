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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik/Spacn) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik/Spacn)

 
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin akan mengalami perasaan yang tidak menentu. Horoskop harian menyarankan Capricorn untuk menghindari perubahan suasana hati dan tetap ceria sepanjang hari. 

Lakukan sesuatu yang disukai, seperti membaca, bernyanyi, menari, atau mengobrol dengan teman untuk mengusir hal-hal negatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 8 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan terpesona dengan seseorang hingga menjalani kencan pertama dengannya. Terkait karir, Capricorn merasakan kegelisahan karena sedang memertimbangkan untuk berpindah posisi di dalam perusahaan.

Sementara itu, fokuslah pada kesehatan yang baik dengan mulai mengonsumsi buah segar. Terkait keuangan, Capricorn harus memanfaatkan kesempatan yang berharga sebaik mungkin meskipun ada penundaan dalam kemajuan urusan bisnis.

Cinta Capricorn

Jika lajang, kemungkinan besar Capricorn akan menjalani kencan pertama dengan seseorang. Apa pun itu, Capricorn akan berbagi banyak detail pribadi dengannya dan menjadi dekat dengan cukup cepat. Capricorn mungkin merasa sangat terpesona olehnya.

Karir Capricorn

Perubahan adalah sesuatu yang Capricorn pertimbangkan, bahkan jika itu berarti pindah posisi di dalam perusahaan. Kegelisahan tengah menghantui pikiran Capricorn. Bicarakan kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan bagian sumber daya manusia atau atasan yang dihormati.

Editor: Candra Mega Sari
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