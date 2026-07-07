Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.20 WIB

4 Zodiak yang Diam-Diam Mau Dikejar, Merasa Layak Diperjuangkan oleh Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak ragu untuk mengambil langkah pertama di dalam urusan cinta.

Namun, ada juga zodiak yang tidak ingin melakukan pendekatan lebih dahulu. Mereka ingin dikejar oleh pasangannya.

Bagi mereka, sikap ini sebagai bentuk pembuktian bahwa calon pasangan benar-benar serius dengan mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang diam-diam mau dikejar.  

Leo tidak ingin terus meyakinkan seseorang bahwa dirinya pantas dicintai. Sebaliknya, leo menginginkan seseorang yang sejak awal sudah melihat nilai kecantikan, dan kecerdasan yang mereka miliki. Namun, pada tahap awal leo ingin diperlakukan secara istimewa dan dirayu.

Scorpio mudah merasa takut dan mundur disaat hubungan mulai berjalan serius. Saat hatinya merasa terluka, scorpio sering memilih pergi lebih dahulu sebelum perpisahan terjadi.

Namun, saat mereka menemukan sosok yang teguh mengejar mereka, scorpio akan memperlakukan mereka dengan pengertian.

Gemini terkadang terlihat plin plan. Mereka juga bukan tipe yang aktif mengejar orang yang disukai. Itulah sebabnya peluang gemini menjalin hubungan serius biasanya datang saat ada seseorang yang terlebih dahulu menunjukkan ketertarikan dan berusaha mendekati mereka.

Taurus lebih memilih membangun pertemanan terlebih dahulu agar bisa mengenal dan mempercayai seseorang secara perlahan.

 Taurus pernah berada di dalam hubungan di mana mereka menjadi pihak yang lebih banyak berjuang. Mereka menolak menjadi satu-satunya yang terus berusaha mempertahankan hubungan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Tanggal Lahir Pria yang Diprediksi Menjadi Pasangan Penyayang dan Penuh Perhatian - Image
Zodiak

10 Tanggal Lahir Pria yang Diprediksi Menjadi Pasangan Penyayang dan Penuh Perhatian

Senin, 6 Juli 2026 | 21.21 WIB

5 Zodiak yang Cenderung Tertarik pada Pasangan yang Lebih Dewasa - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Cenderung Tertarik pada Pasangan yang Lebih Dewasa

Senin, 6 Juli 2026 | 21.09 WIB

4 Zodiak yang Hanya Menikah dengan Pasangan yang Terbukti Sayang Keluarga, Sangat Mengutamakan Restu Orang Tua - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Hanya Menikah dengan Pasangan yang Terbukti Sayang Keluarga, Sangat Mengutamakan Restu Orang Tua

Senin, 6 Juli 2026 | 17.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore