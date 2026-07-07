4 Zodiak yang Diam-Diam Mau Dikejar, Merasa Layak Diperjuangkan oleh Pasangan

JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak ragu untuk mengambil langkah pertama di dalam urusan cinta.

Namun, ada juga zodiak yang tidak ingin melakukan pendekatan lebih dahulu. Mereka ingin dikejar oleh pasangannya.

Bagi mereka, sikap ini sebagai bentuk pembuktian bahwa calon pasangan benar-benar serius dengan mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang diam-diam mau dikejar.

Leo

Leo tidak ingin terus meyakinkan seseorang bahwa dirinya pantas dicintai. Sebaliknya, leo menginginkan seseorang yang sejak awal sudah melihat nilai kecantikan, dan kecerdasan yang mereka miliki. Namun, pada tahap awal leo ingin diperlakukan secara istimewa dan dirayu.

Scorpio

Scorpio mudah merasa takut dan mundur disaat hubungan mulai berjalan serius. Saat hatinya merasa terluka, scorpio sering memilih pergi lebih dahulu sebelum perpisahan terjadi.

Namun, saat mereka menemukan sosok yang teguh mengejar mereka, scorpio akan memperlakukan mereka dengan pengertian.

Gemini

Gemini terkadang terlihat plin plan. Mereka juga bukan tipe yang aktif mengejar orang yang disukai. Itulah sebabnya peluang gemini menjalin hubungan serius biasanya datang saat ada seseorang yang terlebih dahulu menunjukkan ketertarikan dan berusaha mendekati mereka.

Taurus

Taurus lebih memilih membangun pertemanan terlebih dahulu agar bisa mengenal dan mempercayai seseorang secara perlahan.