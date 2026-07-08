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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik/Spacn)

JawaPos.com - Hari ini, beberapa kabar baik yang datang untuk zodiak Aquarius tidak sepenuhnya akurat. Mereka tidak menerima informasi yang diharapkan. Jadi, cobalah melakukan refleksi diri karena kekecewaan yang dirasakan. 

Jika mengambil waktu tenang, Aquarius akan memiliki kesan yang lebih kuat tentang diri sendiri dan merasa lebih segar secara keseluruhan. Pada akhirnya, hidup adalah kumpulan dari segala sesuatu yang telah ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 8 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius mungkin akan bertemu seseorang yang menarik hingga berbagi banyak detail tentang satu sama lain. Terkait karir, seorang konselor atau tokoh berpengaruh akan membantu Aquarius menghilangkan kebingungan mengenai pekerjaan.

Sementara itu, fokuslah pada kesehatan dengan mulai memperbaiki kebiasaan makan. Pada sisi keuangan, Aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin akan bertemu seseorang yang menarik. Pertemuan dengannya akan berubah menjadi sesuatu yang lebih menarik. Secara mengejutkan, kalian berdua mungkin akan berbagi banyak detail tentang satu sama lain. Pertemuan pertama ini akan mengarah pada sesuatu yang sangat istimewa.

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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