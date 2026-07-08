Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Beberapa kabar baik yang datang untuk zodiak Aquarius dari jauh, tidak sepenuhnya akurat. Aquarius tidak menerima informasi yang diharapkan. Jadi, cobalah melakukan refleksi diri karena kekecewaan yang dirasakan.



Jika mengambil waktu tenang, Aquarius akan memiliki kesan yang lebih kuat tentang diri sendiri dan merasa lebih segar secara keseluruhan. Pada akhirnya, hidup adalah kumpulan dari segala sesuatu yang telah ada.



Hari ini adalah waktu yang baik bagi zodiak Pisces untuk memulai dan menyelesaikan apa pun yang membutuhkan persetujuan dari otoritas, terutama jika hal itu telah tertunda.



Sisi kreatif Pisces akan muncul, dan Pisces akan mampu memikirkan ide-ide fantastis. Gunakan seluruh energimu dan berikan yang terbaik untuk melihat apakah pisces dapat memperoleh persetujuan dari atasan.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 8 Juli 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius mungkin akan bertemu seseorang yang menarik hingga berbagi banyak detail tentang satu sama lain. Terkait karir, seorang konselor atau tokoh berpengaruh akan membantu Aquarius menghilangkan kebingungan mengenai pekerjaan.

Sementara itu, fokuslah pada kesehatan dengan mulai memperbaiki kebiasaan makan. Pada sisi keuangan, Aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.