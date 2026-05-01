4 Zodiak Si Paling Peka, Punya Rasa Empati Paling Tinggi Diantara yang Lain

Ilustrasi seseorang yang peka/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sehingga mereka perlu diperlakukan dengan lebih lembut.
Sifat mereka yang sangat peka dan cenderung memikirkan banyak hal membuat keempat zodiak ini mudah terjebak dalam overthinking di berbagai situasi.
Mereka juga sulit mengabaikan hal-hal kecil karena rasa empati dan kepedulian mereka sangatlah besar.
Mengutip informasi dari collective.world berikut empat zodiak dengan tingkat kepekaan paling tinggi.
Cancer
Cancer sangat peduli dengan orang di sekitarnya sampai mereka takut menyakiti siapapun. Cancer memiliki yang lembut dan mudah terluka. Mereka membutuhkan pasangan yang tahu cara berkomunikasi dengan baik. Cancer menginginkan kejujuran, hanya saja mereka tidak ingin cara penyampaiannya terlalu kasar karena bisa melukai perasaan mereka.
Pisces
Pisces mudah terpengaruh oleh emosi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka juga akan ikut merasa berat saat pasangan mereka sedang kesulitan. Namun, pisces tidak ingin pasangannya merasa harus terlalu berhati-hati di sekitar mereka. Mereka justru ingin hadir untuk membantu, menjadi tempat bersandar, dan memberikan kenyamanan meskipun sambil menangis.
Libra
Libra memiliki hati yang sensitif, itulah mengapa mereka sangat tidak nyaman dengan konflik. Libra ingin menjaga kedamaian sampai terkadang mereka memilih untuk memendam perasaan. Meski begitu, libra adalah tipe yang suka mencari solusi. Meskipun hati mereka sedang sakit, libra akan tetap bertindak dan berusaha membantu, bukan hanya diam meratapi keadaan.
Taurus
Taurus merasa tidak nyaman saat kehilangan kendali atas suatu situasi. Satu kesalahan kecil bisa membuat taurus kesal. Taurus juga cenderung menyimpan dendam, sehingga merasa sulit untuk melupakan masalah dalam hubungan. Mereka terus membutuhkan pasangan yang terbuka dan jujur.
