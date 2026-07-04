4 Zodiak yang Mampu Membuat Anda Lebih Peka, Berani Terbuka Mengenai Kerentanan di Dalam Diri

JawaPos.com-Beberapa zodiak mampu membangkitkan sisi petualangan didalam diri anda.

Namun, ada pula sosok zodiak yang justru memunculkan sisi rapuh dan penuh kasih di dalam diri anda.

Saat menjalin hubungan dengan mereka, anda akan mulai memandang dunia termasuk diri sendiri dengan cara yang berbeda.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (4/7) berikut adalah empat zodiak yang mampu membuat anda lebih terbuka soal perasaan rentan.

Libra

Libra mengajarkan anda untuk melihat dunia dari sisi yang lebih positif. Mereka mendorong anda menemukan kebaikan di dalam diri seseorang sebelum terpaku pada kekurangannya. Mereka tidak hanya membantu hubungan bertumbuh, tetapi juga mendorong perkembangan pribadi anda.

Pisces

Pisces merupakan salah satu zodiak yang paling sensitif. Mereka merasakan setiap emosi dengan sangat dalam dan akan mendorong anda untuk lebih mengenali serta menerima perasaannya sendiri.

Taurus

Taurus tidak akan mentoleransi perlakuan yang tidak menghargai mereka. Taurus tidak akan ragu mengakhiri hubungan tersebut. Sikap tegas dalam menjaga batasan pribadi ini yang menjadikan pembelajaran paling berharga bagi pasangan mereka.

Cancer