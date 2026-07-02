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Rabbany Wanadriani
Jumat, 3 Juli 2026 | 03.25 WIB

Hidupnya Pasti Makmur, 4 Zodiak Ini Bakal Berjaya di Tahun 2026

Zodiak Paling Berjaya (drobotdean/freepik) - Image

Zodiak Paling Berjaya (drobotdean/freepik)

JawaPos.com - Menurut berbagai prediksi astrologi, tahun 2026 diperkirakan membawa peluang, ketenangan, serta keberuntungan bagi beberapa zodiak.

Selain berpotensi meraih pencapaian di bidang yang mereka tekuni, sejumlah zodiak juga diprediksi akan memperoleh kemajuan dalam karier, kondisi finansial, maupun hubungan pribadi.

Bagi mereka yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, tahun 2026 diyakini menjadi awal dari perubahan yang lebih positif.

Lalu, zodiak apa saja yang diperkirakan akan menikmati masa paling gemilang?

Mengutip Astrotalk, berikut empat zodiak yang diprediksi meraih kehidupan lebih makmur dan penuh kebahagiaan sepanjang 2026.

1. Aries

Tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh aksi dan prestasi bagi Aries. Karier akan mengalami salah satu tingkat pertumbuhan terbaik yang pernah ada.

Mendapatkan promosi, meluncurkan proyek baru, tahun depan akan penuh peristiwa.

Secara finansial, Aries disarankan untuk sedikit berhati-hati.

Meskipun ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang baik dari investasi dan pendapatan yang stabil, hindari pengeluaran berlebihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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