7 Tanda Seseorang Memiliki Aura Keberuntungan: Cek Apakah Anda Memilikinya!

Ilustrasi orang yang memiliki aura keberuntungan kuat (Dok. iStockphoto)
JawaPos.com – Sebagian orang tampaknya dilahirkan di bawah rasi bintang yang selalu dinaungi dewi fortuna.
Kemanapun mereka melangkah, peluang emas seolah datang sendiri, mulai dari memenangkan undian, mendapatkan promosi karier yang mulus, hingga selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat.
Fenomena ini sering kali disebut masyarakat sebagai aura keberuntungan atau dinaungi dewi fortuna.
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Keberuntungan bukanlah sesuatu yang pasif ditunggu jatuh dari langit, melainkan sebuah energi aktif yang dipancarkan oleh pola pikir, sikap, dan tindakan nyata seseorang.
Aura keberuntungan sebenarnya adalah representasi visual dari bagaimana anda merespons dunia di sekitar anda.
Melansir dari laman YourTango pada Senin (29/06), rahasia besar dari orang-orang yang selalu beruntung adalah mereka tidak membiarkan hidup mereka dikendalikan oleh nasib.
Berikut adalah 7 tanda utama bahwa anda memiliki aura keberuntungan yang kuat dalam psikologi:
1. Memiliki keterbukaan pikiran yang tinggi atau high openness
Orang dengan aura keberuntungan tinggi tidak pernah terpaku pada satu jalur yang kaku.
Mereka memiliki tingkat kewaspadaan lingkungan yang santai, yang memungkinkan melihat peluang tersembunyi yang seringkali dilewatkan oleh orang lain yang terlalu cemas atau fokus pada satu tujuan saja.
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