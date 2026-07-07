9 Weton Ini Diyakini Memiliki Rezeki Lancar dan Tidak Mudah Kekurangan

Ilustrasi weton yang tak akan pernah kehabisan uang (freepik/benzoix)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton memiliki makna yang cukup penting karena dianggap sebagai perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang menggambarkan karakter, sifat, serta perjalanan hidup seseorang.
Sejak dahulu, weton kerap digunakan sebagai bagian dari perhitungan tradisional dalam berbagai hal, mulai dari menentukan pasangan, pekerjaan, hingga melihat gambaran mengenai keberuntungan dan rezeki.
Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki yang kuat. Mereka diyakini mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam berbagai keadaan, pandai mengatur keuangan, serta selalu menemukan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Meski demikian, kepercayaan mengenai weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari budaya dan bahan refleksi diri, bukan sebagai kepastian mutlak. Sikap bijak, usaha, dan kerja keras tetap menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan.
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Dikutip dari kanal YouTube Energi Weton, berikut sembilan weton yang disebut memiliki keberuntungan dalam hal rezeki dan diyakini tidak mudah mengalami kesulitan finansial.
1. Senin Wage
Weton ini membawa karakter orang yang tenang, penuh perhitungan, dan jarang gegabah dalam mengambil keputusan.
Mereka dikenal hemat namun bukan pelit. Dalam urusan keuangan, Senin Wage sangat teliti. Bahkan dari hal-hal kecil, mereka bisa menabung dan menyusun perencanaan jangka panjang.
Rezeki mereka mengalir bukan karena keberuntungan semata, melainkan dari kerja keras, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa.
Mereka jarang terlihat mencolok namun perlahan dan pasti mereka membangun fondasi finansial yang kokoh.
2. Rabu Pon
Orang yang lahir pada Rabu Pon memiliki pancaran energi yang tenang namun penuh daya tarik spiritual.
Mereka sering diposisikan sebagai penengah dalam konflik karena bijaksana dan bisa dipercaya.
Dalam urusan rezeki, mereka punya kepekaan tinggi terhadap peluang. Bahkan sesuatu yang bagi orang lain tampak kecil, bisa mereka ubah menjadi sumber penghasilan yang terus berkembang.
Mereka juga dikenal dermawan dan inilah yang membuat rezeki mereka tak pernah putus, karena mereka tahu bahwa berbagi adalah jalan untuk menerima sesuatu yang lebih.
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