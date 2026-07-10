5 Weton yang Berada dalam Naungan Waseso Segoro: Diyakini Memiliki Wibawa, Potensi Kepemimpinan, dan Pengaruh Besar

Ilustrasi weton yang berada dalam naungan Waseso Segoro (freepik/drobotdean)
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, Waseso Segoro dikenal sebagai salah satu naungan weton yang dipercaya memiliki makna mendalam terkait karakter dan perjalanan hidup seseorang. Konsep ini merupakan bagian dari ilmu titen yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Jawa.
Secara etimologis, waseso dimaknai sebagai kewibawaan atau kekuasaan, sedangkan segoro berarti lautan. Gabungan keduanya melambangkan sosok yang memiliki pengaruh luas, keteguhan sikap, serta kewibawaan yang diibaratkan seluas samudra.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton dalam naungan Waseso Segoro diyakini memiliki berbagai kelebihan, baik dari sisi kepribadian maupun kemampuan dalam menghadapi kehidupan. Mereka sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, berjiwa pemimpin, dan mampu memperoleh kepercayaan dari banyak orang.
Tak sedikit pula yang meyakini bahwa pemilik naungan ini berpeluang meraih kedudukan penting, memiliki pengaruh yang besar, atau mencapai kemapanan dalam kehidupan. Meski demikian, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai perjalanan hidup seseorang.
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Dirangkum dari kanal YouTube Energi Weton, berikut lima weton yang dipercaya berada dalam naungan Waseso Segoro berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.
1. Senin Kliwon
Orang dengan weton ini dikenal tenang tapi pikirannya dalam, punya intuisi kuat, dan sering dipercaya menjadi penasehat atau pemimpin kelompok.
2. Rabu Pahing
Weton satu ini memiliki kekuatan spiritual tinggi dan seringkali diyakini memiliki khodam leluhur. Banyak dari mereka menjadi pemuka masyarakat atau tokoh berpengaruh.
3. Jumat Legi
Jumat Legi punya daya tarik alami, disukai banyak orang, dan biasanya memiliki rezeki yang mengalir tanpa henti meski tanpa usaha yang tampak berat.
4. Sabtu Wage
Sabtu Wage dalam naungan Waseso Segoro punya watak yang sedikit misterius, tapi biasanya punya keberanian tinggi.
Mereka tidak mudah dipermainkan dan selalu tahu bagaimana membalikkan keadaan.
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