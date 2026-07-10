5 Weton yang Berada dalam Naungan Waseso Segoro: Diyakini Memiliki Wibawa, Potensi Kepemimpinan, dan Pengaruh Besar

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, Waseso Segoro dikenal sebagai salah satu naungan weton yang dipercaya memiliki makna mendalam terkait karakter dan perjalanan hidup seseorang. Konsep ini merupakan bagian dari ilmu titen yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Jawa.

Secara etimologis, waseso dimaknai sebagai kewibawaan atau kekuasaan, sedangkan segoro berarti lautan. Gabungan keduanya melambangkan sosok yang memiliki pengaruh luas, keteguhan sikap, serta kewibawaan yang diibaratkan seluas samudra.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, orang yang lahir dengan weton dalam naungan Waseso Segoro diyakini memiliki berbagai kelebihan, baik dari sisi kepribadian maupun kemampuan dalam menghadapi kehidupan. Mereka sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, berjiwa pemimpin, dan mampu memperoleh kepercayaan dari banyak orang.

Tak sedikit pula yang meyakini bahwa pemilik naungan ini berpeluang meraih kedudukan penting, memiliki pengaruh yang besar, atau mencapai kemapanan dalam kehidupan. Meski demikian, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai perjalanan hidup seseorang.

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