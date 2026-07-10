Dibawa Sejak Lahir, 8 Weton Ini Diyakini Memiliki Rezeki Berlimpah dan Kehidupan Makmur Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton yang merupakan gabungan antara hari kelahiran dan hari pasaran dipercaya memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki, keberuntungan, dan kesejahteraan.

Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali karakter seseorang, tetapi juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai peluang serta perjalanan hidup, terutama dalam hal mencari nafkah.

Di antara banyak weton yang dikenal dalam Primbon, ada beberapa yang diyakini mempunyai keberuntungan lebih besar dalam urusan finansial. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki energi positif yang mendukung datangnya kemakmuran dan kelancaran rezeki.

Mereka sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh peluang usaha, dukungan dari orang-orang di sekitarnya, serta kondisi ekonomi yang cenderung terus berkembang. Tak sedikit yang meyakini bahwa keberuntungan finansial mereka datang dari berbagai arah, bahkan melalui kesempatan yang tidak terduga.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton-weton tersebut memiliki aura yang identik dengan kesejahteraan sehingga peluang untuk meraih kehidupan yang lebih mapan dinilai cukup besar.