Dibawa Sejak Lahir, 8 Weton Ini Diyakini Memiliki Rezeki Berlimpah dan Kehidupan Makmur Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang diberkahi kemakmuran dan keberuntungan rezeki (drobotdean)
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton yang merupakan gabungan antara hari kelahiran dan hari pasaran dipercaya memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki, keberuntungan, dan kesejahteraan.
Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali karakter seseorang, tetapi juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai peluang serta perjalanan hidup, terutama dalam hal mencari nafkah.
Di antara banyak weton yang dikenal dalam Primbon, ada beberapa yang diyakini mempunyai keberuntungan lebih besar dalam urusan finansial. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki energi positif yang mendukung datangnya kemakmuran dan kelancaran rezeki.
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Mereka sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh peluang usaha, dukungan dari orang-orang di sekitarnya, serta kondisi ekonomi yang cenderung terus berkembang. Tak sedikit yang meyakini bahwa keberuntungan finansial mereka datang dari berbagai arah, bahkan melalui kesempatan yang tidak terduga.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton-weton tersebut memiliki aura yang identik dengan kesejahteraan sehingga peluang untuk meraih kehidupan yang lebih mapan dinilai cukup besar.
Dirangkum dari kanal YouTube KHATULISTIWA MASA, berikut delapan weton yang dipercaya memperoleh keberkahan berupa rezeki melimpah dan kehidupan yang lebih makmur menurut Primbon Jawa.
1. Sabtu Pon
Orang yang lahir di weton Sabtu Pon seringkali terlihat sebagai pribadi tangguh yang tidak mudah goyah oleh rintangan hidup.
Mereka dikenal memiliki tekad baja dan semangat pantang menyerah yang membuat mereka mampu melewati berbagai kesulitan tanpa kehilangan arah.
Keteguhan hati ini membuat mereka terlihat kuat di mata orang lain dan tidak jarang dijadikan tempat bergantung dalam keluarga atau komunitasnya.
Keunikan dari Sabtu Pon terletak pada daya tarik rezeki yang seakan melekat dalam hidup mereka.
Dalam banyak kasus, mereka sering menemukan solusi atau peluang justru saat orang lain mulai menyerah.
Dalam dunia bisnis, ide-ide kreatif mereka sering muncul di saat krusial, sementara dalam karir mereka kerap dipromosikan karena dedikasi tinggi yang sulit ditandingi.
Mereka bukan tipe yang suka mengandalkan keberuntungan semata, semesta seolah mendukung setiap langkah realistis mereka, membuka jalan ketika mereka sudah menunjukkan usaha maksimal.
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