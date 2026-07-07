5 Shio yang Diramalkan Dihampiri Rezeki Berlimpah, Berpeluang Menikmati Kehidupan Mapan

Ilustrasi shio yang rezekinya menggila dan saldonya meroket (freepik)
JawaPos.com - Memperoleh rezeki yang lancar dan meraih kesuksesan dalam usaha menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan menuju kemapanan finansial tidak selalu berjalan mulus karena setiap orang menghadapi peluang dan tantangan yang berbeda.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang dipercaya sedang berada dalam fase positif sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh peningkatan rezeki dan perkembangan usaha. Ramalan ini kerap dijadikan sebagai hiburan maupun motivasi oleh sebagian masyarakat.
Dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut berpotensi mengalami lonjakan keberuntungan finansial dan memiliki peluang menikmati kehidupan yang lebih makmur. Berikut ulasannya.
1. Shio Macan
Khusus yang dilahirkan tahun 1962, 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), 2010 (unsur logam).
Shio Macan dikenal sebagai orang yang penuh semangat dan berani dalam mengambil risiko. Mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan mampu memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan bersama.
Hal ini membuat Shio Macan seringkali menjadi pengusaha yang sukses dan memiliki bisnis yang berkembang dengan pesat.
Meskipun demikian, mereka juga perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko tinggi agar usaha mereka tetap berjalan lancar.
2. Shio Kelinci
Khusus yang dilahirkan tahun 1975 (unsur kayu), 1987 (unsur api), 1999 (unsur tanah), 2011 (unsur logam).
Shio Kelinci dikenal sebagai orang yang cerdas, kreatif, dan memiliki insting yang kuat. Mereka mampu melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain dan memiliki ide-ide yang inovatif dalam mengembangkan usaha.
Shio Kelinci juga dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul sehingga memudahkan mereka dalam membangun jaringan bisnis yang luas.
Kombinasi antara kecerdasan dan kreativitas, serta kemampuan untuk bersosialisasi, membuat shio ini menjadi salah satu shio yang sukses dalam berusaha.
3. Shio Ular
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