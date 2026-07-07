Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Shio Ini Akan Menarik Keberuntungan dan Kemakmuran Sepanjang Juli 2026, Hartanya Bakal Melimpah Ruah

JawaPos.com - Pada Juli 2026, tiga shio akan menarik keberuntungan dan kemakmuran sepanjang bulan. Karena bulan ini dimulai dengan Hari Kehancuran Tikus Api dan diakhiri dengan Hari Penutupan Kuda Api, hal ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan finansial Anda.

Jika ada satu kata untuk menggambarkan inti energi bulan ini bagi zodiak-zodiak tersebut, kata itu adalah “penutupan”. Dalam hal kemakmuran, Anda menyadari bahwa hal itu tidak selalu tentang memperoleh lebih banyak, melainkan tentang memiliki keberuntungan yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar aman dan terjamin.

Berikut 3 shio yang menarik keberuntungan dan kemakmuran:

1. Kelinci

Bulan ini dimulai pada pertengahan minggu, tepatnya hari Rabu, dan sejak awal, Anda menyadari bahwa ada batasan-batasan yang tidak bisa Anda biarkan berlanjut jika ingin menjalani kehidupan yang membuat Anda merasa nyaman. Pada minggu pertama Juli, Anda menangani segala batasan yang berkaitan dengan waktu atau sumber daya. Ada beberapa hal yang tidak akan Anda lakukan lagi, dan yang lainnya akan Anda serahkan kepada orang-orang yang lebih mampu mengatasinya daripada Anda. Selama akhir pekan, perubahan-perubahan tersebut terbukti sangat bijaksana. Anda mendapat jeda dan merasa lebih menguasai waktu Anda.

Pada minggu kedua Juli, beberapa perubahan terjadi dalam kehidupan keluarga dan hubungan Anda. Anda memulai rutinitas baru dan menyadari bahwa waktunya sangat tepat. Anda sangat beruntung pada hari Sabtu, karena terhindar dari beberapa kejadian dramatis yang bisa saja menyakiti perasaan Anda. Sebaliknya, Anda jauh dari bahaya dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang sangat baik.

Mulai minggu tanggal 13 Juli, kamu akan mengalami hari yang sangat sukses pada hari Kamis. Energi hari ini berada di zodiakmu, di bawah elemen logam. Kamu merasa lebih tenang secara emosional terhadap hasil yang akan terjadi, namun kamu akan menerima kabar baik mengenai tawaran pekerjaan atau hubungan yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini adalah hal yang luar biasa bagimu dan membuatmu merasa beruntung. Kamu menyadari bahwa mengambil risiko memang sulit, tetapi bisa menjadi penyelamat.

Selama dua minggu terakhir bulan Juli, Anda akan mengalami serangkaian perubahan saat berusaha menemukan apa yang paling cocok untuk Anda dan gaya hidup Anda. Anda akan melakukan beberapa perubahan, tetapi menyadari bahwa perubahan tersebut tidak berhasil. Anda akan menemukan beberapa yang berhasil, tetapi baru pada tanggal 28 Juli Anda benar-benar menemukan ritme yang tepat. Pada akhir Juli, semua yang Anda butuhkan sudah terpenuhi dan Anda merasa telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.