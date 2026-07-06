Kesepian Berakhir Bagi 3 Shio Ini Mulai Sekarang Hingga 12 Juli

JawaPos.com - Kesepian akhirnya berakhir bagi tiga shio ini pada pekan 6–12 Juli 2026. Ini adalah pekan ketika energi beralih dari Kuda Kayu ke Kambing Kayu, yang membawa stabilitas.

Ada perbedaan besar antara energi Kuda dan energi Kambing. Kuda bergerak cepat dan sering mengejar hal terbaik berikutnya. Namun, energi Kambing jauh lebih mendukung. Energi ini santai dan lebih suka berada di rumah sambil menikmati kenyamanan sederhana dalam hidup. Bagi beberapa shio, energi Kuda yang bergerak cepat bisa terasa kacau.

Sangat mudah merasa seolah-olah dunia bergerak terlalu cepat saat Anda hanya ingin menikmati hidup. Kini, seiring perubahan ritme ini, zodiak-zodiak tersebut akhirnya bisa menjadi diri mereka sendiri.

Dilansir dari yourtango pada Senin (6/7), berikut 3 shio yang kesepiannya akan berakhir:

1. Ular Sikap selalu ingin menyenangkan orang lain telah membuat Anda merasa cukup kesepian. Setiap kali Anda melakukan sesuatu hanya karena orang lain menginginkannya, Anda semakin menjauh dari diri Anda sendiri. Pada minggu tanggal 6 Juli, Anda mengakhiri kebosanan tersebut. Pada hari Senin, saat energi Hari Ular Logam Tertutup, jauhkan diri Anda dari situasi yang Anda tahu tidak cocok untuk Anda.

Anda menyadari bahwa jika seseorang merasa bahagia melakukannya, dialah yang seharusnya memegang peran itu. Anda mendengarkan dengan saksama orang-orang yang Anda tahu sama-sama tidak bahagia seperti Anda. Anda menyadari apa yang bisa Anda delegasikan kepada mereka. Akhirnya, Anda terlepas dari situasi tersebut dan bisa melakukan hal-hal yang Anda sukai. Luar biasa.

2. Kerbau Kamu sangat cocok dengan energi Anjing karena sifat setianya mampu memunculkan sisi terbaik dalam dirimu. Minggu ini, kamu belajar banyak tentang siapa dirimu sebenarnya dan siapa yang tidak ingin kamu jadikan diri sendiri. Menyadari kebenaran dari berbagai hal membantumu mengambil keputusan yang selaras dengan tujuanmu. Kamu menentukan waktu berkumpul dengan teman-teman sesuai keinginanmu. Kamu tidak memaksakan diri melampaui batas kelelahanmu.

Melakukan lebih sedikit akan menghemat energi Anda sehingga ketika Anda membutuhkannya, energi itu sudah tersedia. Saat lelah, Anda merasa kesepian. Anda juga merasa tidak dipahami, sehingga Anda berhenti membiarkan hal itu terjadi. Pada 11 Juli, semuanya menjadi jelas. Selama Hari Anjing Api, Anda menyadari bahwa mencintai diri sendiri adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan. Anda tidak hanya merasa termotivasi dan bersemangat, tetapi segala sesuatu dalam hidup Anda pun berjalan sebagaimana mestinya.