Saatnya Berbahagia, Kesepian Berakhir Bagi 3 Shio Ini, Mulai Sekarang Hingga 12 Juli

JawaPos.com - Kesepian akhirnya berakhir bagi tiga zodiak Cina pada pekan 6–12 Juli 2026. Ini adalah pekan ketika energi beralih dari Kuda Kayu ke Kambing Kayu, yang membawa stabilitas.

Ada perbedaan besar antara energi Kuda dan energi Kambing. Kuda bergerak cepat dan sering mengejar hal terbaik berikutnya. Namun, energi Kambing jauh lebih mendukung. Energi ini santai dan lebih suka berada di rumah sambil menikmati kenyamanan sederhana dalam hidup. Bagi beberapa zodiak Cina, energi Kuda yang bergerak cepat bisa terasa kacau.

Sangat mudah merasa seolah-olah dunia bergerak terlalu cepat saat Anda hanya ingin menikmati hidup. Kini, seiring perubahan ritme ini, zodiak-zodiak tersebut akhirnya bisa menjadi diri mereka sendiri.

Dilansir dari yourtango pada Selasa (7/7), berikut 3 shio yang kesepiannya berakhir pada hari ini hingga 12 Juli:

1. Ular

Sikap selalu ingin menyenangkan orang lain telah membuat Anda merasa cukup kesepian. Setiap kali Anda melakukan sesuatu hanya karena orang lain menginginkannya, Anda semakin menjauh dari diri Anda sendiri. Pada minggu tanggal 6 Juli, Anda mengakhiri kebosanan tersebut. Pada hari Senin, saat energi Hari Tertutup Ular Logam, jauhkan diri Anda dari situasi yang Anda tahu bukan untuk Anda.

Anda menyadari bahwa jika seseorang merasa bahagia melakukannya, dialah yang seharusnya memegang peran itu. Anda mendengarkan dengan saksama orang-orang yang Anda tahu tidak bahagia seperti Anda. Anda menyadari apa yang bisa Anda delegasikan kepada mereka. Akhirnya, Anda terlepas dari situasi tersebut dan bisa melakukan hal-hal yang Anda sukai. Luar biasa.

2. Kerbau

2. Kerbau