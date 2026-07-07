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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 7 Juli 2026 | 18.11 WIB

4 Zodiak Belum Sadar Bahwa Dirinya Layak, Kerap Merasa Insecure Padahal Sangat Berharga

Ilustrasi seseorang yang insecure - Image

Ilustrasi seseorang yang insecure

JawaPos.com-Ada beberapa zodiak yang sering meragukan diri sendiri. Mereka lebih mudah melihat kelebihan orang lain dibandingkan menyadari nilai yang mereka miliki.

Akibatnya, mereka kerap mengabaikan kebutuhan pribadi, pencapaian selama ini, bahkan merelakan kebahagiaan mereka sendiri.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang belum sadar bahwa dirinya layak.  

Cancer selalu sibuk mengurus dan membantu orang lain. Namun, bukan berarti kebutuhan mereka harus selalu didahulukan dibandingkan kebutuhan anda sendiri. Ingatlah bahwa anda juga layak mendapatkan cinta dan perhatian sebesar yang selama ini anda berikan kepada orang lain.

Libra tidak nyaman menghadapi konflik. Anda takut merasa ditolak atau dianggap melampaui batas, sehingga sering bertahan di dalam situasi yang sebenarnya tidak layak untuk anda. Tidak ada yang salah dengan meminta apa yang kayak untuk anda. 

Virgo sangat ingin meraih kesuksesan, tapi hampir tidak pernah berhenti untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil yang sudah berhasil diraih. Anda terlalu keras terhadap diri sendiri dan jarang memberikan penghargaan atas semua usaha anda. Virgo dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling produktif. 

Pisces terus mencari pengakuan dari orang lain. Anda adalah seorang yang senang menyenangkan orang lain, penilaian mereka bukanlah hal yang paling penting. Daripada terus menunggu pujian dari orang lain, cobalah apresiasi kepada diri anda sendiri. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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