4 Zodiak Belum Sadar Bahwa Dirinya Layak, Kerap Merasa Insecure Padahal Sangat Berharga

JawaPos.com-Ada beberapa zodiak yang sering meragukan diri sendiri. Mereka lebih mudah melihat kelebihan orang lain dibandingkan menyadari nilai yang mereka miliki.

Akibatnya, mereka kerap mengabaikan kebutuhan pribadi, pencapaian selama ini, bahkan merelakan kebahagiaan mereka sendiri.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang belum sadar bahwa dirinya layak.

Cancer

Cancer selalu sibuk mengurus dan membantu orang lain. Namun, bukan berarti kebutuhan mereka harus selalu didahulukan dibandingkan kebutuhan anda sendiri. Ingatlah bahwa anda juga layak mendapatkan cinta dan perhatian sebesar yang selama ini anda berikan kepada orang lain.

Libra

Libra tidak nyaman menghadapi konflik. Anda takut merasa ditolak atau dianggap melampaui batas, sehingga sering bertahan di dalam situasi yang sebenarnya tidak layak untuk anda. Tidak ada yang salah dengan meminta apa yang kayak untuk anda.

Virgo

Virgo sangat ingin meraih kesuksesan, tapi hampir tidak pernah berhenti untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil yang sudah berhasil diraih. Anda terlalu keras terhadap diri sendiri dan jarang memberikan penghargaan atas semua usaha anda. Virgo dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling produktif.

Pisces