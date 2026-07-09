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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.57 WIB

5 Zodiak yang Disebut Punya Potensi Besar dalam Meraih Kesuksesan Finansial

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan tertentu yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk soal keuangan. Beberapa tanda zodiak disebut memiliki sifat yang mendukung kemampuan dalam mengejar tujuan dan mencapai kemapanan.

Meski keberhasilan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keputusan, serta berbagai faktor dalam kehidupan nyata, sebagian orang percaya bahwa karakter bawaan tertentu dapat membantu seseorang lebih mudah menemukan peluang dan mengembangkan kekayaan.

Mengutip AstroTalk, berikut lima zodiak yang diyakini memiliki potensi untuk mewujudkan impian sekaligus membangun kondisi finansial yang lebih baik.

1. Aquarius

Orang-orang yang lahir di bawah Aquarius sangat inovatif.

Alih-alih menggunakan cara konvensional untuk mendapatkan uang, mereka cenderung menggunakan cara inovatif.

Mereka biasanya bekerja di bidang yang melibatkan teknologi terkini atau ide-ide baru yang menghasilkan jutaan rupiah.

Kemampuan mewujudkan sesuatu sungguh luar biasa karena mereka percaya pada kekuatan alam semesta dan memanfaatkan kekuatan pikiran untuk membawa kemakmuran dalam hidup.

2. Scorpio

Scorpio memiliki tekad yang sangat besar. Jika mereka memutuskan untuk mengumpulkan kekayaan, tidak ada apa pun di dunia ini yang dapat menghalangi dirinya mencapai tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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