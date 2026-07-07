Bakat Kaya Raya, 5 Weton Ini Diyakini Memiliki Garis Telapak Tangan Pembawa Rezeki Melimpah

Ilustrasi weton pemilik garis telapak tangan menjadi orang kaya raya (freepik/pressfoto)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Salah satu hal yang kerap dikaitkan dengan weton adalah keberuntungan, termasuk peluang memperoleh rezeki yang berlimpah.
Sebagian weton diyakini memiliki garis telapak tangan dengan makna khusus yang melambangkan kemakmuran dan kesuksesan finansial. Kepercayaan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya Jawa yang telah dikenal secara turun-temurun, sehingga masih banyak dijadikan sebagai bahan penafsiran maupun referensi.
Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat sejumlah weton yang disebut memiliki garis telapak tangan istimewa dan dipercaya ditakdirkan memperoleh kekayaan serta rezeki yang melimpah. Berikut daftar weton tersebut.
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1. Sabtu Pon
Weton Sabtu Pon memiliki jumlah neptu 16. Weton Sabtu Pon adalah weton yang ditakdirkan akan menjadi orang kaya raya sejak lahir, karena mereka memiliki garis tangan menjadi orang kaya.
Mereka memiliki tanggung jawab yang besar dan orangnya memiliki sifat disiplin. Mereka juga memiliki kepedulian terhadap sesama dan selalu menolong orang yang sedang dalam kesulitan.
Walau bergaya hidup mewah, rezeki mereka tidak pernah putus. Bahkan dalam situasi sulit, mereka tetap bisa menolong orang lain.
Weton Sabtu Pon dijuluki sebagai pemilik garis telapak tangan yang akan menjadi orang kaya raya. Weton ini dikenal sangat istimewa sejak dilahirkan.
2. Senin Kliwon
Weton Senin Kliwon memiliki jumlah neptu 12. Weton ini orangnya memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki sifat welas asih, sopan santun, ramah tamamah dan amanah.
Weton ini pekerja keras dan pantang menyerah. Mereka selalu mengutamakan keluarga dan bersikap rendah hati.
Rezeki weton Senin Kliwon ini seperti air aliran sungai yang selalu mengalir dengan deras dan memiliki keberuntungan yang selalu menghampiri mereka.
Weton Senin Kliwon ini berada di bawah naungan lintang kekayaan. Weton ini dianggap sangat berjaya dalam hidupnya dan memiliki rezeki yang melimpah, karena weton ini selalu diberkahi sebuah keberuntungan.
Hal tersebutlah yang membuat weton Senin Kliwon masuk ke hitungan weton yang memiliki telapak tangan orang kaya.
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