Sering Membantu Orang, 7 Weton Ini Disebut Berpotensi Mengalami Peningkatan Rezeki dan Keuangan

Ilustrasi weton yang diprediksi akan merasakan peningkatan signifikan dalam sektor finansial (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton diyakini memiliki karakter serta perjalanan keberuntungan yang berbeda-beda. Beberapa weton tertentu disebut mempunyai peluang besar dalam urusan finansial dan dipercaya membawa energi positif terkait kemakmuran.
Mereka diyakini dapat mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal rezeki, kondisi keuangan, dan peningkatan kekayaan. Kelancaran tersebut dipercaya berkaitan dengan perpaduan antara nilai neptu hari dan pasaran yang menjadi bagian dari perhitungan weton.
Sebagian masyarakat yang masih mempercayai tradisi ini meyakini bahwa pemilik weton tertentu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kesempatan baik, seperti usaha yang berkembang, pemasukan yang meningkat, serta kondisi finansial yang semakin stabil.
Mengutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang disebut akan mengalami peningkatan signifikan dalam hal rezeki, keuangan, dan kekayaan menurut Primbon Jawa.
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1. Rabu Pon
Weton Rabu Pon memiliki neptu 14 berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Pon juga (7). Mereka berada di bawah naungan Lakuning Rembulan yang memberikan sifat lembut dan menenangkan seperti cahaya bulan.
Dalam Primbon Jawa, pemilik weton Rabu Pon cenderung beruntung karena mereka selalu merencanakan tindakan dengan cermat dan terbuka terhadap peluang, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan mudah bergaul.
Orang dengan wetan ini dikenal memiliki kebijaksanaan alami serta mampu memberikan nasihat yang menyenangkan dan penuh makna kepada orang lain.
Jiwa sosial tinggi menjadi ciri khas mereka. Mereka seringkali menjadi tempat mencari nasihat karena aura damai yang dimilikinya.
Mereka juga berada di bawah naungan Lintang Kuda yang memberikan semangat kerja keras sehingga tidak mudah menyerah dalam usaha.
Menurut kitab Primbon Jawa kuno, mereka akan mengalami kehidupan sejahtera, dengan rezeki yang terus mengalir, berkat sifat rajin, ulet, dan pantang menyerah.
2. Jumat Kliwon
Weton Jumat Kliwon memiliki Neptu 14 yang berasal dari hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8).
Mereka sering dianggap sebagai sosok dengan kekuatan spiritual tinggi dan berpotensi menjadi pemimpin atau pembimbing di lingkungan sekitarnya.
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