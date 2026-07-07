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Rabbany Wanadriani
Selasa, 7 Juli 2026 | 16.27 WIB

Punya Intuisi Tajam, 4 Zodiak Ini Diyakini Mampu Merasakan Bahaya Sebelum Terjadi

Ilustrasi seseorang yang sering punya firasat kuat saat hal buruk akan terjadi. (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang sering punya firasat kuat saat hal buruk akan terjadi. (Freepik)

JawaPos.com - Pernah mengalami perasaan tidak nyaman atau firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, lalu ternyata benar? Sebagian orang dipercaya memiliki intuisi yang sangat kuat sehingga mampu menangkap tanda-tanda bahaya bahkan sebelum peristiwa itu terjadi.

Meski sulit dijelaskan secara logis, kemampuan tersebut kerap dikaitkan dengan kepekaan batin yang dimiliki seseorang. Dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang diyakini memiliki naluri dan firasat lebih tajam dibandingkan zodiak lainnya.

Dilansir dari Daily Sun, berikut empat zodiak yang disebut memiliki kemampuan merasakan adanya bahaya sebelum benar-benar terjadi.

1. Cancer

Cancer sangat sensitif dan kemampuan mereka untuk menangis dengan mudah bisa mengganggu banyak orang, tetapi zodiak ini reseptif terhadap lingkungan sekitar.

Jika seseorang ingin menyampaikan kabar buruk kepada mereka, mungkin saja dia sudah merasakannya jauh sebelum Anda mengatakannya.

Sayangnya atau untungnya, mereka dikaruniai kemampuan untuk bisa merasakan emosi seseorang dari jauh sebelum percakapan dimulai.

Mereka berempati terhadap emosi dan rasa sakit orang lain yang bisa sangat menguras tenaga bagi dirinya sendiri.

2. Scorpio

Scorpio menjadi zodiak yang memiliki radar kuat dalam mendeteksi berita buruk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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