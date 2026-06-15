6 Warna Ini Disukai Orang dengan Intuisi Tajam Menurut Psikologi, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang yang memiliki intuisi tajam. (freepik)
JawaPos.com – Preferensi warna mengungkapkan lebih banyak hal tentang seseorang daripada yang biasanya ia sadari.
Menurut psikologi, orang dengan intuisi tajam cenderung tertarik pada warna-warna tertentu yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan batin mereka.
Jika pernah bertanya-tanya apakah pilihan warna mengatakan sesuatu tentang cara Anda memproses dunia, Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang ditemukan di sini.
Dilansir expert editor, berikut enam warna yang disukai orang-orang dengan intuisi tajam dari sudut pandang psikologi.
Baca Juga:7 Hal yang Tidak Akan Ditoleransi oleh Orang-Orang dengan Standar yang Tak Tergoyahkan Menurut Psikologi
1. Indigo dan violet
Ada sesuatu tentang nila dan ungu yang berbicara kepada mereka yang memercayai insting.
Ini bukan ungu yang mencolok, melainkan warna senja, ruang di antara logika yang memudar dan intuisi yang mengambil alih.
Dalam psikologi warna, nila telah lama dikaitkan dengan cakra mata ketiga, pusat energi yang terkait dengan wawasan dan pengetahuan batin.
Orang-orang yang tertarik pada warna-warna ini sering memiliki kemampuan alami untuk membaca yang tersirat, merasakan apa yang tidak terucapkan dalam sebuah percakapan.
2. Forest green
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa