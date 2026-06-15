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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 18.28 WIB

6 Warna Ini Disukai Orang dengan Intuisi Tajam Menurut Psikologi, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang yang memiliki intuisi tajam. (freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang memiliki intuisi tajam. (freepik)

JawaPos.com – Preferensi warna mengungkapkan lebih banyak hal tentang seseorang daripada yang biasanya ia sadari.

Menurut psikologi, orang dengan intuisi tajam cenderung tertarik pada warna-warna tertentu yang mencerminkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan batin mereka.

Jika pernah bertanya-tanya apakah pilihan warna mengatakan sesuatu tentang cara Anda memproses dunia, Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang ditemukan di sini.

Dilansir expert editor, berikut enam warna yang disukai orang-orang dengan intuisi tajam dari sudut pandang psikologi.

1. Indigo dan violet

Ada sesuatu tentang nila dan ungu yang berbicara kepada mereka yang memercayai insting.

Ini bukan ungu yang mencolok, melainkan warna senja, ruang di antara logika yang memudar dan intuisi yang mengambil alih.

Dalam psikologi warna, nila telah lama dikaitkan dengan cakra mata ketiga, pusat energi yang terkait dengan wawasan dan pengetahuan batin.

Orang-orang yang tertarik pada warna-warna ini sering memiliki kemampuan alami untuk membaca yang tersirat, merasakan apa yang tidak terucapkan dalam sebuah percakapan.

2. Forest green

Editor: Setyo Adi Nugroho
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