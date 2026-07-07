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Endah Primasari Utami
Selasa, 7 Juli 2026 | 16.24 WIB

Masa-Masa Sulit Akhirnya Berakhir untuk 5 Shio Ini pada Hari Penutupan Kuda Air, 7 Juli 2026

Ilustrasi, seseorang yang masa-masa sulitnya berakhir. Magnific/ freepik.

 
JawaPos.com - Sejumlah shio melihat masa-masa sulit berakhir pada 7 Juli 2026.

Hari yang bertepatan dengan Hari Penutupan Kuda Air di Tahun Kuda Api dan Bulan Domba Kayu sangat baik untuk menutup pintu pada situasi yang telah berlarut-larut terlalu lama.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (7/7), energi Kuda Air membuat lebih mudah meninggalkan sesuatu yang selama memperlambat Anda.

Jadi, hari Selasa ini terasa seperti hari dimana hidup menjadi lebih baik bagi lima shio berikut, karena satu masalah yang membandel akhirnya kehilangan cengkeramannya.
 
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1. Kelinci

Sudah cukup lama Anda berusaha membuat seseorang memahami sudut pandang Anda.

Tapi, di hari Selasa, 7 Juli 2026, Anda berhenti peduli apakah mereka akan mengerti atau tidak.

Anda berhenti memutar ulang percakapan sulit di kepala Anda dan berhenti bertanya-tanya apa yang seharusnya Anda katakan.

Beban emosional yang Anda tanggung setiap hari akhirnya berakhir di hari ini.

Anda pun menyukai betapa banyak energi yang kembali setelah Anda tidak lagi menanggungnya.

2. Kerbau

Pada 7 Juli 2026, Anda akhirnya akan mendengar kata-kata yang telah lama Anda tunggu.

Rasa lega akhirnya Anda rasakan yang menenangkan sistem saraf Anda.

Anda pada akhirnya bisa melangkah maju tanpa harus merencanakan seluruh minggu berdasarkan jadwal orang lain.

Hari Penutupan Kuda Air ini akan mengembalikan kebebasan Anda.
 
Anda pun bertanya-tanya mengapa ini membutuhkan waktu begitu lama untuk terjadi.

Bersyukurlah, karena ini akhirnya terjadi!.

3. Kuda

Tanpa sadar, selama ini Anda telah menyerap stres orang lain.
 
Tapi, di hari Selasa, 7 Juli 2026 semua berhenti!.

Hari Penutupan Kuda Air akan mengingatkan Anda bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri-sendiri.

Seseorang yang dekat dengan Anda pun akhirnya mulai menangani masalahnya sendiri alih-alih membebankannya kepada Anda.

Bagian terbaiknya, semua akan baik-baik saja.

Masa-masa sulit Anda akhirnya berakhir, karena Anda berhenti membawa kecemasan yang sebenarnya bukan milik Anda sejak awal.

Ingat, melindungi kedamaian batin bukanlah tindakan egois!.

4. Monyet

Selama ini Anda telah membuat satu bagian hidup Anda jauh lebih sulit dari yang seharusnya.

Namun, Selasa, 7 Juli 2026 membawa jalan pintasnya.

Anda mulai diperlihatkan cara yang lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang selama ini menghabiskan waktu Anda berminggu-minggu lamanya.

Anda akan sangat senang ketika menyadari bahwa hanya itu yang perlu Anda lakukan.

Itulah tepatnya bagaimana Hari Penutupan Kuda Air ini mengakhiri babak yang membuat Anda frustasi.

5. Babi

Selasa, 7 Juli 2026 membawa akhir yang tidak pernah Anda sadari bisa Anda pilih.

Anda terus datang karena kebiasaan dan menjawab karena selalu menjawab.

Tapi, di hari ini Anda akan menyadari kalau Anda bisa saja berhenti.

Itulah hadiah yang menunggu Anda di Hari Penutupan Kuda Air ini.

Begitu Anda menutup pintu itu, Anda berhenti menoleh ke belakang.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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