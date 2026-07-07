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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 7 Juli 2026 | 15.52 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin menghadapi tantangan emosional. Secara alami, pisces memiliki sifat emosional, sehingga dapat terpengaruh olehnya hari ini. Perasaan pisces dapat menciptakan masalah hari ini. 

Namun, cobalah mengatasi situasi ini dengan akal sehat dan kepercayaan diri. Beranilah dan cobalah untuk mengendalikan emosi sebaik mungkin untuk mengatasi tantangan. Bersantailah dan berikan lebih banyak waktu untuk diri sendiri hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 7 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu menyisihkan waktu luang untuk fokus pada pasangan dan memberinya perhatian khusus. Terkait karir, cobalah mempertimbangkan proposal bisnis yang datang dari seseorang terdekat.

Sementara itu, periksakan kesehatan diri sendiri dan keluarga ke dokter dan pastikan semua perawatan kesehatan sudah lengkap. Terkait keuangan, bisnis pisces akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Pisces

Pisces menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga, yang mungkin datang dari seorang teman lama. Perasaan ini telah lama terpendam, dan saatnya tepat untuk sebuah hubungan berkembang. 

Jika sudah menjalin hubungan, sisihkan waktu luang untuk fokus pada pasangan dengan memberinya perhatian khusus. Curahkan perhatian padanya meskipun hanya dengan curahan kasih sayang dan emosi.

Karir Pisces

Hari ini, pisces perlu mempertimbangkan proposal bisnis dari seseorang terdekat. Pisces belum sepenuhnya siap untuk mengambil risiko besar dan melakukan apa pun tanpa riset yang memadai. 

Namun, jangan langsung menolak proposal tersebut. Saat ini, pisces mungkin bingung apakah harus memilih opsi ini. Cobalah meluangkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya.

Kesehatan Pisces

Hari ini, periksakan kesehatan diri sendiri dan keluarga ke dokter. Pastikan semua imunisasi dan perawatan gigi sudah lengkap. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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