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Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 05.58 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 8 Juli 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap shio dipercaya memiliki perjalanan dan energi yang berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pada Rabu, 8 Juli 2026, beberapa shio diperkirakan akan menghadapi berbagai situasi yang berkaitan dengan kesehatan, hubungan keluarga, maupun kehidupan pribadi.

Pemilik shio Ayam disarankan untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan karena situasinya dapat mengalami perubahan. Sementara itu, shio Babi disebut memiliki suasana keluarga yang lebih harmonis dan penuh kedekatan.

Berikut ramalan shio untuk orang-orang yang lahir pada tahun Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi pada Rabu, 8 Juli 2026.

Mengutip Horoscope, ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi Tionghoa dan tidak bersifat pasti. Setiap orang dapat mengalami hasil yang berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan masing-masing.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kesulitan dapat diatasi dan tidak ada awan yang akan menggelapkan langit Anda.

Sumbangkan jasa Anda kepada organisasi amal untuk menempatkan masalah Anda sendiri dalam perspektif yang lebih luas.

Sebagian besar hal yang Anda keluhkan terjadi pada semua orang.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kondisi kesehatan Anda tampak beragam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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