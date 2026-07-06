Selalu Baik Hati, 9 Weton Ini Diprediksi Berpeluang Mendapat Rezeki Tak Terduga Menurut Primbon Jawa

Weton kaya yang akan diselimuti rezeki tak terduga kata primbon jawa
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki peluang memperoleh rezeki tak terduga sehingga kondisi finansialnya diprediksi akan mengalami peningkatan.
Pemilik weton tersebut dipercaya akan menjumpai berbagai kesempatan baik yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan, meski datang dari arah yang tidak disangka-sangka.
Datangnya keberuntungan secara tiba-tiba membuat weton-weton ini sering dikaitkan dengan peruntungan yang baik dan peluang meraih kesejahteraan dalam waktu dekat.
Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat sembilan weton yang disebut berpotensi memperoleh rezeki tak terduga berdasarkan penafsiran Primbon Jawa.
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1. Senin Pahing
Senin Pahing memiliki nilai neptu 13, hasil penjumlahan dari hari Senin (4) dan pasaran Pahing (9).
Mereka yang lahir pada Senin Pahing dikenal sebagai individu dengan semangat juang tinggi dan ketahanan luar biasa dalam menghadapi tantangan kehidupan, membuat aliran keuangan tetap mengalir berkat ketekunan dan keteguhan mereka.
Kemampuan beradaptasi yang mengesankan, terutama dalam lingkungan profesional, membuat penyandang Senin Pahing mudah diterima dalam berbagai bidang pekerjaan sehingga peluang finansial datang berkat fleksibilitas mereka.
Kepribadian mandiri dan percaya diri yang dimiliki Senin Pahing mendorong mereka untuk mengembangkan usaha pribadi atau mendalami bidang sesuai minat, dengan potensi kesuksesan finansial meningkat saat mereka berani mengambil risiko dan menerapkan kerja keras.
Intuisi tajam menjadi kekuatan utama Senin Pahing, memungkinkan mereka melihat kesempatan yang terlewatkan oleh orang lain, meskipun mereka perlu mewaspadai kecenderungan boros yang dapat menghambat kemajuan keuangan mereka.
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