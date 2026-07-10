10 Weton yang Disebut dalam Primbon Jawa Akan Sukses Besar dan Kaya Raya, Cek Wetonmu!

Ilustrasi weton yang disebut sukses besar dan kaya raya oleh Primbon Jawa. (Magnific)
JawaPos.com - Berdasarkan tradisi masyarakat Jawa, weton disebut sebagi perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa yang dipercaya dapat menggambarkan karakter, watak, hingga potensi perjalanan hidup seseorang.
Melalui Primbon Jawa, weton kerap dijadikan pedoman untuk membaca kecenderungan rezeki, karier, hingga peluang meraih kesuksesan.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tradisi Jawa, bukan kepastian ilmiah.
Oleh karena itu, weton yang disebut memiliki jalur kesuksesan dan kekayaan di masa depan bukanlah hal mutlak yang bisa dipastikan kebenaraanya.
Sebab, kesuksesan seseorang tetap ditentukan oleh kerja keras, kedisiplinan, kemampuan mengelola peluang, serta doa.
Kendati demikian, menurut berbagai penafsiran Primbon Jawa telah disebutkan terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan weton lainnya.
Mereka dipercaya memiliki watak pekerja keras, kepemimpinan yang baik, kecerdasan dalam mengambil keputusan, hingga kemampuan menarik rezeki dari berbagai arah.
Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki peluang besar menjadi orang sukses dan kaya raya? Berikut ulasannya dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri.
Pemilik weton Kamis Kliwon dikenal memiliki karakter yang kuat, sabar, dan pantang menyerah. Dalam Primbon Jawa, mereka berada di bawah naungan energi yang melambangkan keteguhan hati dan kepemimpinan.
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