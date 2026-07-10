7 Weton Sakti Mandraguna: Mereka Mampu Menangkal Energi Negatif, Iri Dengki, hingga Ilmu Hitam, Cek Wetonmu!

Ilustrasi Weton Sakti Mandraguna (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui karakter dan peruntungan seseorang, tetapi juga dipercaya berkaitan dengan kekuatan batin serta energi spiritual yang dimiliki sejak lahir.
Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa ada beberapa weton yang memiliki aura sangat kuat sehingga mampu menjadi pelindung alami dari berbagai pengaruh negatif.
Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari khazanah budaya Jawa hingga sekarang.
Menurut sejumlah catatan Primbon Jawa, terdapat tujuh weton yang sering disebut sebagai weton sakti mandraguna.
Pemilik weton ini dipercaya memiliki energi spiritual yang lebih dominan dibandingkan weton lainnya. Aura positif yang mereka pancarkan konon mampu menangkal energi negatif, iri dengki, fitnah, hingga berbagai pengaruh buruk yang diyakini berasal dari ilmu hitam atau niat jahat orang lain.
Tak hanya itu, orang-orang dengan weton tersebut juga digambarkan memiliki mental yang kuat, intuisi yang tajam, serta keteguhan hati dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.
Mereka cenderung tidak mudah goyah oleh tekanan, mampu bangkit setelah mengalami kegagalan, dan sering kali memiliki firasat yang cukup akurat ketika menghadapi situasi tertentu.
Dalam pandangan Primbon Jawa, kekuatan ini bukan sekadar perlindungan spiritual, tetapi juga menjadi modal untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan percaya diri.
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