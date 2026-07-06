Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 22.43 WIB

4 Shio Ini Dikenal Memiliki Sikap Elegan dan Berkelas Meski dalam Kesederhanaan

ilustrasi shio paling elegan. (Freepik) - Image

ilustrasi shio paling elegan. (Freepik)

JawaPos.com - Sikap elegan dan berkelas tidak selalu berkaitan dengan kekayaan atau status sosial. Lebih dari itu, hal tersebut juga tercermin dari cara seseorang bersikap, berbicara, dan membawa diri dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki pesona alami yang membuat mereka terlihat anggun dan berkelas, bahkan dalam kondisi sederhana sekalipun. Mereka mampu meninggalkan kesan baik tanpa harus bergantung pada materi.

Mengutip China Highlights, terdapat empat shio yang disebut memiliki karakter elegan dan berkelas secara alami meskipun tidak berada dalam kondisi finansial yang berlebih.

1. Naga

Shio Naga simbol dan kecanggihan alami, terlepas dari status keuangan mereka.

Dikenal karena selera gaya, mereka punya bakat untuk membuat pakaian yang paling sederhana sekalipun terlihat anggun dan serasi.

Pesona mereka terletak pada penampilan fisik, komunikasi sopan, dan berimbang.

Mereka menghargai keindahan dalam segala bentuk dan tahu cara memasukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ular

Shio Ular memiliki perpaduan unik antara keanggunan dan kepraktisan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Frasa yang Digunakan Orang Elegan untuk Menetapkan Batasan Tanpa Bersikap Kasar Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Frasa yang Digunakan Orang Elegan untuk Menetapkan Batasan Tanpa Bersikap Kasar Menurut Psikologi

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.11 WIB

10 Kebiasaan Halus yang dengan Cepat Membuat Seorang Perempuan Tampak Lebih Elegan daripada Banyak Orang di Sekitarnya Menurut Psikolog - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan Halus yang dengan Cepat Membuat Seorang Perempuan Tampak Lebih Elegan daripada Banyak Orang di Sekitarnya Menurut Psikolog

Kamis, 4 Juni 2026 | 03.08 WIB

8 Frasa Langka yang Sering Diucapkan Orang dengan Didikan Baik dan Kepribadian Elegan Setiap Hari - Image
Kepribadian

8 Frasa Langka yang Sering Diucapkan Orang dengan Didikan Baik dan Kepribadian Elegan Setiap Hari

Minggu, 17 Mei 2026 | 21.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore