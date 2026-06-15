8 Frasa yang Digunakan Orang Elegan untuk Menetapkan Batasan Tanpa Bersikap Kasar Menurut Psikologi

seseorang yang menetapkan batasan./Magnific/sodawhiskey
JawaPos.com - Menetapkan batasan bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Dalam psikologi, kemampuan mengatakan “tidak” dengan cara yang sehat merupakan bagian dari assertiveness atau sikap asertif, yaitu kemampuan menyampaikan kebutuhan dan pendapat secara jujur tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Orang yang elegan dalam berkomunikasi tidak selalu menghindari konflik, tetapi mereka tahu cara menjaga hubungan sambil tetap menghormati diri sendiri.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat delapan frasa yang sering digunakan orang-orang yang tenang, percaya diri, dan memiliki kecerdasan emosional tinggi untuk menetapkan batasan tanpa terdengar kasar.
1. “Saya menghargai permintaan Anda, tetapi saya tidak bisa melakukannya saat ini.”
Banyak orang merasa tidak enak ketika harus menolak permintaan orang lain. Akibatnya, mereka mengatakan “ya” meski sebenarnya tidak sanggup. Menurut psikologi, kebiasaan seperti ini dapat memicu stres dan kelelahan emosional.
Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Anda menghargai orang lain, tetapi tetap mengutamakan kapasitas diri. Penolakan disampaikan dengan jelas tanpa meremehkan pihak lain.
Contohnya:
"Saya menghargai tawaran Anda, tetapi saya tidak bisa mengambil tanggung jawab tambahan saat ini."
Dengan begitu, orang lain memahami bahwa penolakan Anda bukanlah bentuk ketidaksopanan, melainkan keputusan yang realistis.
2. “Saya perlu waktu untuk memikirkannya.”
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