Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 16 Juni 2026 | 03.11 WIB

8 Frasa yang Digunakan Orang Elegan untuk Menetapkan Batasan Tanpa Bersikap Kasar Menurut Psikologi

seseorang yang menetapkan batasan./Magnific/sodawhiskey - Image

seseorang yang menetapkan batasan./Magnific/sodawhiskey

JawaPos.com - Menetapkan batasan bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Dalam psikologi, kemampuan mengatakan “tidak” dengan cara yang sehat merupakan bagian dari assertiveness atau sikap asertif, yaitu kemampuan menyampaikan kebutuhan dan pendapat secara jujur tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Orang yang elegan dalam berkomunikasi tidak selalu menghindari konflik, tetapi mereka tahu cara menjaga hubungan sambil tetap menghormati diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat delapan frasa yang sering digunakan orang-orang yang tenang, percaya diri, dan memiliki kecerdasan emosional tinggi untuk menetapkan batasan tanpa terdengar kasar.

1. “Saya menghargai permintaan Anda, tetapi saya tidak bisa melakukannya saat ini.”

Banyak orang merasa tidak enak ketika harus menolak permintaan orang lain. Akibatnya, mereka mengatakan “ya” meski sebenarnya tidak sanggup. Menurut psikologi, kebiasaan seperti ini dapat memicu stres dan kelelahan emosional.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Anda menghargai orang lain, tetapi tetap mengutamakan kapasitas diri. Penolakan disampaikan dengan jelas tanpa meremehkan pihak lain.

Contohnya:

"Saya menghargai tawaran Anda, tetapi saya tidak bisa mengambil tanggung jawab tambahan saat ini."

Dengan begitu, orang lain memahami bahwa penolakan Anda bukanlah bentuk ketidaksopanan, melainkan keputusan yang realistis.

2. “Saya perlu waktu untuk memikirkannya.”

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Kebiasaan Halus yang dengan Cepat Membuat Seorang Perempuan Tampak Lebih Elegan daripada Banyak Orang di Sekitarnya Menurut Psikolog - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan Halus yang dengan Cepat Membuat Seorang Perempuan Tampak Lebih Elegan daripada Banyak Orang di Sekitarnya Menurut Psikolog

Kamis, 4 Juni 2026 | 03.08 WIB

8 Frasa Langka yang Sering Diucapkan Orang dengan Didikan Baik dan Kepribadian Elegan Setiap Hari - Image
Kepribadian

8 Frasa Langka yang Sering Diucapkan Orang dengan Didikan Baik dan Kepribadian Elegan Setiap Hari

Minggu, 17 Mei 2026 | 21.10 WIB

6 Trik Berbusana agar Penampilan Anda Terlihat Mewah dan Elegan - Image
Lifestyle

6 Trik Berbusana agar Penampilan Anda Terlihat Mewah dan Elegan

Minggu, 17 Mei 2026 | 01.23 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore