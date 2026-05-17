8 Frasa Langka yang Sering Diucapkan Orang dengan Didikan Baik dan Kepribadian Elegan Setiap Hari

JawaPos.Com - Cara seseorang berbicara sering mencerminkan bagaimana pola pikir, lingkungan, dan kepribadian mereka terbentuk sejak lama.

Banyak orang mengira keanggunan hanya terlihat dari penampilan, padahal sikap dan pilihan kata justru lebih mudah menunjukkan kualitas diri seseorang.

Orang dengan didikan baik biasanya tidak perlu berusaha terlalu keras untuk terlihat berkelas.

Cara mereka berbicara terasa tenang, menghargai orang lain, dan tidak berlebihan saat menyampaikan sesuatu.

Menariknya, beberapa frasa sederhana ternyata cukup sering digunakan oleh orang-orang dengan kepribadian elegan.

Kalimat yang mereka ucapkan terdengar ringan, tetapi mampu membuat suasana menjadi lebih nyaman dan penuh rasa hormat.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan frasa langka yang sering diucapkan orang dengan didikan baik dan kepribadian elegan dalam kehidupan sehari-hari.

1. “Terima kasih sudah meluangkan waktu”

Orang dengan kepribadian elegan biasanya sangat menghargai waktu orang lain.

Karena itu, mereka tidak hanya mengucapkan terima kasih untuk bantuan besar, tetapi juga untuk perhatian kecil yang diberikan orang lain.

Kalimat seperti “terima kasih sudah meluangkan waktu” terdengar sederhana, tetapi menunjukkan rasa hormat yang tinggi.

Mereka memahami bahwa perhatian, tenaga, dan waktu adalah hal berharga yang tidak seharusnya dianggap biasa.

Sikap seperti ini membuat orang di sekitar merasa dihargai dan nyaman saat berinteraksi dengan mereka.

2. “Tidak apa-apa, saya mengerti”