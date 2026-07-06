9 Kebiasaan Finansial yang Diyakini Dapat Meningkatkan Keberuntungan dan Kekayaan, Apa Saja Itu?

JawaPos.com - Banyak orang tanpa disadari memiliki kebiasaan finansial yang kurang sehat, seperti terlalu sering mengeluarkan uang atau tidak disiplin dalam menabung. Hal ini dapat memengaruhi kondisi keuangan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, terdapat sejumlah panduan dan kepercayaan dalam Feng Shui yang diyakini dapat membantu menciptakan aliran energi positif dalam pengelolaan keuangan, sehingga mendukung keberuntungan dan kemakmuran.

Mengutip Feng Shui Beginner, terdapat sembilan kebiasaan yang dipercaya dapat membantu meningkatkan peluang datangnya rezeki serta memperbaiki kondisi finansial seseorang.

1. Menyimpan uang receh membuat perbedaan

Orang cenderung meremehkan uang receh yang mereka terima.

Simpanlah setiap uang receh karena uang itu berharga, dan yang terpenting, itu milik Anda.

2. Ambil uang receh yang jatuh

Jika Anda menjatuhkan uang receh di lantai atau di jalanan, Anda harus mengambilnya sebagai tanda apresiasi.

3. Menaruh uang di dalam rumah