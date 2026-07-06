4 Shio yang Dikenal Seperti Magnet Keberuntungan dengan Arus Rezeki yang Lancar

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan keunikan tersendiri yang membedakan satu sama lain, termasuk dalam hal keberuntungan dan perjalanan hidup.

Dari dua belas shio yang ada, beberapa di antaranya disebut memiliki kecenderungan lebih kuat terhadap kemakmuran dan keberuntungan. Hal ini bisa terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, keuangan, hingga kesempatan yang datang secara tak terduga.

Mengutip Chinese Astrology, terdapat empat shio yang kerap dianggap seperti magnet keberuntungan karena dinilai lebih mudah mendapatkan kelancaran rezeki. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

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1. Naga

Shio Naga selalu dikaitkan dengan keberuntungan.

Selain itu, Naga adalah simbol kekuatan, ambisi, dan karisma.

Sifat tak kenal takut dan pemikiran visioner membantu mereka mengubah tantangan menjadi peluang.

Ditambah dengan dukungan sosial yang kuat dan kepemimpinan alami, mereka mampu menemukan peluang tepat pada waktu yang tepat.

2. Tikus