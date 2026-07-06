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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.23 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kejutan Rezeki dan Keberuntungan di Akhir Bulan

Ilustrasi Shio Paling Hoki (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Shio Paling Hoki (jcomp/freepik)

JawaPos.com - Menjelang penghujung bulan, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk menikmati berbagai perkembangan positif dalam hidup. Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, periode ini menjadi momen yang dinilai membawa angin segar bagi mereka.

Selain berpotensi memperoleh tambahan rezeki, empat shio tersebut juga diprediksi akan mendapatkan peluang baru dalam karier, percintaan, maupun aspek kehidupan lainnya yang mendukung kemajuan mereka.

Mengutip SunSigns, terdapat empat shio yang dipercaya akan menerima kejutan menyenangkan pada akhir bulan, dengan keberuntungan dan kelimpahan yang diperkirakan menghampiri mereka.

1. Kerbau

Shio Kerbau dikenal bertekad, sabar, dan kuat. Akhir-akhir ini, Anda telah bekerja keras dan sekarang, hasilnya mulai terlihat.

Anda mungkin mendapatkan lebih banyak uang, pekerjaan yang lebih baik, atau merasa lebih percaya diri.

Hubungan Anda juga semakin baik. Orang-orang ingin dekat dengan Anda.

2. Macan

Shio Macan dikenal berani, percaya diri, dan tangguh. Semesta menjadikanmu pusat segalanya.

Anda mungkin mendapatkan kesempatan baru, bertemu orang baru, atau mendapat penghargaan di tempat kerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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