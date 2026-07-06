5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung Sepanjang Pekan Ini Menurut Astrologi Tiongkok

JawaPos.com - Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap pekan membawa energi dan peluang yang berbeda bagi masing-masing shio. Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya akan menikmati keberuntungan yang lebih besar dibandingkan yang lain.

Untuk pekan 6–12 Juli 2026, lima shio diperkirakan memperoleh pengaruh positif yang dapat membuka kesempatan baru dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hingga hubungan pribadi.

Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang diprediksi menjadi pemilik keberuntungan terbaik sepanjang minggu ini. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

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1. Kerbau

Minggu ini, shio Kerbau akan mengalami kemajuan yang stabil dalam pekerjaan dan keuangan.

Sikap sabar dan pekerja keras Anda akhirnya membuahkan hasil. Orang yang berkuasa mungkin memperhatikan dedikasi dan menawarkan Anda kesempatan baru untuk berkembang.

Percayalah pada intuisi, terutama dengan rencana jangka panjang atau kerja sama, inilah saatnya Anda bangkit.

2. Macan

Shio Macan akan merasa penuh energi dan siap untuk mengambil alih. Kepercayaan diri dan pesona alami Anda menarik orang yang tepat.