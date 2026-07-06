5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung Sepanjang Pekan Ini Menurut Astrologi Tiongkok

ilustrasi shio paling beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap pekan membawa energi dan peluang yang berbeda bagi masing-masing shio. Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya akan menikmati keberuntungan yang lebih besar dibandingkan yang lain.
Untuk pekan 6–12 Juli 2026, lima shio diperkirakan memperoleh pengaruh positif yang dapat membuka kesempatan baru dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hingga hubungan pribadi.
Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang diprediksi menjadi pemilik keberuntungan terbaik sepanjang minggu ini. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?
1. Kerbau
Minggu ini, shio Kerbau akan mengalami kemajuan yang stabil dalam pekerjaan dan keuangan.
Sikap sabar dan pekerja keras Anda akhirnya membuahkan hasil. Orang yang berkuasa mungkin memperhatikan dedikasi dan menawarkan Anda kesempatan baru untuk berkembang.
Percayalah pada intuisi, terutama dengan rencana jangka panjang atau kerja sama, inilah saatnya Anda bangkit.
2. Macan
Shio Macan akan merasa penuh energi dan siap untuk mengambil alih. Kepercayaan diri dan pesona alami Anda menarik orang yang tepat.
Jika Anda merasa buntu, sekaranglah saatnya segalanya mulai bergerak lagi. Ide-ide baru bisa mendapatkan dukungan, dan proyek-proyek yang sedang berjalan akhirnya bisa berjalan lebih cepat.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman