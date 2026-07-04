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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.13 WIB

5 Shio Ini Diramalkan Paling Beruntung Minggu Depan Menurut Astrologi Tiongkok

Ilustrasi Shio Beruntung dan Sukses (freepik)

JawaPos.com – Berikut adalah ramalan shio yang diprediksi paling beruntung pada minggu depan, yakni periode 5 Juli hingga 11 Juli 2026.

Pada minggu tersebut, lima shio diperkirakan akan merasakan peningkatan energi dan lebih mudah mengikuti intuisi mereka untuk mencapai terobosan baru.

Kemajuan juga akan terjadi di berbagai bidang kehidupan yang mereka jalani.

Mengutip dari sumber horoscope, inilah lima shio yang disebut paling beruntung pada minggu depan. Apakah salah satunya termasuk Anda?

1. Tikus

Shio Tikus mengawali minggu depan dengan ledakan energi baru. Ini saat yang tepat untuk menyelami hasrat kreatif atau tujuan pribadi.

Kejelian terhadap hal-hal kecil membantu Anda mengambil langkah maju yang tepat. Seiring berjalannya waktu, firasat akan menuntun Anda kepada orang yang tepat.

Percayalah pada getaran tersebut karena mengarahkan Anda ke arah yang benar.

2. Kerbau

Minggu depan terasa tenang dan mantap bagi shio Kerbau. Baik Anda bekerja keras di rumah atau mengejar tujuan karier, upaya konsisten Anda mulai menunjukkan hasil.

Pertengahan minggu mungkin mendatangkan pujian atau hadiah atas kesabaran Anda.

Menjelang akhir pekan, luangkan waktu untuk memperlambat langkah, beristirahat, dan menata ruang. 

3. Macan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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