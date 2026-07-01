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Leni Setya Wati
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.28 WIB

4 Shio Beruntung yang Berhasil Melunasi Utang di Juli 2026, Rezeki Datang hingga Cicilan Kredit Tuntas

Ilustrasi shio yang berhasil melunasi utang (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang berhasil melunasi utang (freepik)

JawaPos.com - Memasuki bulan Juli 2026, sejumlah pemilik shio diprediksi memperoleh angin segar dalam urusan keuangan.

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat empat shio yang memiliki peluang lebih besar untuk melunasi berbagai kewajiban finansial, mulai dari cicilan kredit, pinjaman perbankan, hingga utang lainnya.

Prediksi ini menggambarkan datangnya kesempatan, kelancaran rezeki, hingga bantuan dari orang lain yang membuat beban keuangan terasa lebih ringan.

Meski demikian, hasil akhirnya tetap bergantung pada usaha, kerja keras, serta pengelolaan keuangan masing-masing individu.

Dilansir dari kanal YouTube cs geteda, berikut empat shio yang diprediksi berpeluang melunasi utang pada Juli 2026.

1. Shio Kambing

Shio pertama yang disebut dalam pembacaan tarot adalah Shio Kambing.

Pemilik shio ini digambarkan memiliki karakter yang menyukai pola hidup sehat, menyenangi makanan alami seperti buah dan sayuran, serta dikenal jujur, mencintai kebersihan, romantis, dan setia kepada pasangan.

Pada Juli 2026, Shio Kambing diprediksi memperoleh berbagai kemudahan dalam urusan finansial. Rezeki yang datang secara bertahap diyakini mampu membantu menyelesaikan kewajiban yang selama ini membebani.

Bahkan, dalam pembacaan tarot disebutkan adanya kemungkinan menerima bantuan dari orang lain sehingga utang yang nilainya cukup besar dapat segera dilunasi.

Editor: Hanny Suwindari
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