Seni Menghargai Diri Sendiri: 8 Detail Tentang Diri Anda yang Sebaiknya Selalu Anda Jaga Kerahasiaannya

seseorang yang menghargai dirinya sendiri./Magnific/odua
JawaPos.com - Di era ketika berbagi kehidupan pribadi menjadi sesuatu yang sangat umum, menjaga sebagian hal tetap menjadi milik diri sendiri justru merupakan bentuk penghormatan terhadap diri.
Tidak semua yang kita pikirkan, rasakan, atau alami harus diketahui orang lain. Ada nilai tersendiri dalam memiliki batasan yang sehat.
Menghargai diri sendiri bukan berarti menutup diri atau menjadi pribadi yang dingin. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk memahami bahwa tidak semua orang berhak mengakses seluruh bagian kehidupan kita. Beberapa hal akan lebih aman, lebih damai, dan lebih bermakna ketika dijaga dengan bijak.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat delapan detail tentang diri Anda yang sebaiknya tidak dibagikan secara sembarangan.
1. Tujuan Besar dan Rencana yang Belum Matang
Antusiasme sering kali membuat seseorang ingin segera menceritakan semua impian dan target masa depannya kepada orang lain. Namun, tidak semua rencana perlu diumumkan sejak awal.
Ketika sebuah tujuan masih dalam tahap awal, terlalu banyak membicarakannya justru dapat mengurangi motivasi untuk benar-benar mewujudkannya. Selain itu, tidak semua orang akan mendukung. Ada yang meragukan, mengecilkan, bahkan tanpa sadar memengaruhi keyakinan Anda.
Biarkan hasil berbicara. Fokuslah pada tindakan, bukan pengakuan.
2. Masalah Keluarga yang Sangat Pribadi
Setiap keluarga memiliki dinamika dan tantangannya masing-masing. Tidak semua konflik atau persoalan perlu diketahui banyak orang.
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