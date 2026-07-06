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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.07 WIB

Raih Kesuksesan ,6 Shio Ini Diprediksi Hidupnya Lancar Rezeki Menurut Astrologi Tiongkok

Ilustrasi Rezeki Lancar dan Karier Melesat (pressfoto/freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki Lancar dan Karier Melesat (pressfoto/freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tiongkok, shio tidak hanya dipahami sebagai lambang hewan yang mewakili tahun kelahiran seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki makna yang lebih dalam terkait karakter dan perjalanan hidup.

Setiap shio diyakini membawa sifat dan energi yang berbeda, yang dalam kepercayaan tertentu dianggap dipengaruhi oleh kekuatan alam semesta serta perlindungan spiritual.

Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah adanya beberapa shio yang dianggap memiliki keberuntungan lebih besar dalam urusan rezeki. Mereka disebut-sebut lebih mudah meraih kesuksesan dan menjalani kehidupan yang berkecukupan.

Mengutip Naurakom, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki aliran rezeki yang lancar dan kehidupan yang cenderung lebih sukses dibandingkan yang lain.

1. Tikus

Shio Tikus dikenal karena kecerdikan dan ketangkasannya dalam mencari peluang dalam hubungan.

Mereka mudah menarik kebahagiaan dan keberuntungan karena dipercaya memiliki kantong ajaib yang membawa berkah dan peluang rezeki dari berbagai sumber.

Selain itu, mereka punya kemampuan untuk menemukan jalan keluar dari situasi sulit dan selalu menemukan cara mencapai keberhasilan.

2. Kerbau

Shio Kerbau melambangkan kerja keras dan ketekunan, sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kemajuan karier.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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