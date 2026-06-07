3 Weton yang Diramalkan Rezekinya Paling Lancar di Tahun 2026, Dompet Tidak Pernah Kekurangan Uang

Weton yang diramalkan rezekinya paling lancar di tahun 2026 hingga membuat dompet tak pernah kekurangan uang. (dok: pexels)
JawaPos.com - Rezeki dan kelancaran datangnya sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang cukup kompleks.
Seseorang dimungkinkan punya rezeki yang banyak tetapi tak menentu atau malahan berezeki besar dan lancar datangnya.
Adapun hal-hal tersebut menjadi rahasia semesta di mana segelintir orang di tahun 2026 ini diprediksi merasakan kelancaran rezeki yang begitu nikmat.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan rezekinya paling lancar di tahun 2026 hingga membuat dompet tak pernah kekurangan uang.
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1. Weton Sabtu Wage
Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton Sabtu Wage diramalkan akan punya kerezekian baik di tahun 2026.
Segala macam terkait urusan ekonomi diprediksi akan berjalan lancar sehingga pemasukan yang didapatkan tidak pernah terkendala.
Diyakini, rezeki baik yang diperoleh di tahun yang tak menentu ini dikarenakan mereka selalu merencanakan segalanya dengan matang.
Maka tidak heran bila dengan kebiasaan itu, mereka bisa melalui masa yang penuh ketidakpastian ini dengan baik bahkan menjadi orang sukses.
2. Weton Senin Pahing
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