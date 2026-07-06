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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 17.59 WIB

5 Shio yang Dipercaya Selalu Dilimpahi Kelancaran Rezeki

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang mendambakan kondisi keuangan yang stabil dan terus membaik seiring waktu. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang dapat meraihnya dengan mudah.

Sebagian individu harus melalui berbagai tantangan dan kerja keras sebelum akhirnya mencapai kestabilan finansial yang diharapkan.

Mengutip Naurakom, ada lima shio yang disebut-sebut memiliki keberuntungan lebih baik dalam hal rezeki. Mereka dianggap mampu melewati berbagai rintangan dengan kesabaran dan usaha yang konsisten, sehingga dinilai lebih mudah memperoleh kelancaran dalam urusan finansial.

1. Kerbau

Shio Kerbau paling stabil dan dapat diandalkan. Mereka cenderung jujur, setia, dan pekerja keras.

Mereka juga memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dengan tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Khususnya bagi shio Kerbau yang lahir pada hari Rabu, nasib mereka stabil dan aman. Dalam hal keuangan dan kesehatan akan memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis.

Sedangkan bagi yang lahir hari Kamis akan menghadapi tantangan dalam hal keuangan dan kesehatan, namun bisa mengatasinya dengan bantuan dari keluarga dan teman-teman.

2. Macan

Shio Macan penuh energi berani dan ambisius. Mereka memiliki kepribadian kuat dan percaya diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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