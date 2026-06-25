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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 25 Juni 2026 | 22.40 WIB

4 Zodiak yang Sulit Move On Setelah Ditolak, Overthinking dengan Perasaan Malu

Ilustrasi patah hati. (Magnific) - Image

Ilustrasi patah hati. (Magnific)

JawaPos.Com - Beberapa zodiak memiliki hati yang sangat kuat. Bahkan disaat mereka mengalami penolakan yang menyakitkan.

Mereka mampu menghadapinya tanpa terlalu banyak kesulitan. Namun, ada juga zodiak yang memikirkan penolakan dan patah hati selama berbulan-bulan.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (25/6) berikut empat zodiak yang paling sulit menghadapi penolakan dari patah hati.  

Cancer merasa sedih karena telah menginvestasikan begitu banyak waktu. Meskipun cancer tetap menginginkan yang terbaik untuk mantan pasangannya, mereka sangat sulit melepaskan. Tidak jarang mereka hidup di dalam penyangkalan untuk sementara waktu sebelum akhirnya menerima bahwa orang tersebut benar-benar telah pergi dan tidak akan kembali.

Pisces sulit mengabaikan pengalaman buruk begitu saja. Pisces biasanya terus memikirkan apa yang terjadi dengan memutar kenangan berulang kali. Pisces sangat melekat pada orang yang mereka cintai karena mereka tidak ingin melepaskan. Mereka sulit menerima bahwa kisah cinta tersebut telah berakhir. Dibutuhkan waktu cukup lama bagi pisces untuk benar-benar siap melangkah.

    • Scorpio bahkan bisa berpikir untuk menyerah pada cinta selamanya. Mereka ingin mengisolasi diri agar tidak perlu merasakan sakit yang sama lagi. Scorpio sangat sulit melupakan cinta lama sehingga terkadang mereka meragukan kemampuan diri untuk mencintai kembali.

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    Editor: Novia Tri Astuti
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