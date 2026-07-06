Bikin Terkaget-kaget, 6 Shio Ini Berpeluang Mendapat Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tiongkok, shio dipercaya memiliki kaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, kepribadian, hingga keberuntungan seseorang. Penentuan shio didasarkan pada tahun kelahiran dan telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Tiongkok.

Selain menggambarkan sifat dasar, shio juga kerap dikaitkan dengan peluang datangnya rezeki maupun perubahan nasib. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian.

Mengutip Naurakom, terdapat enam shio yang diprediksi memiliki peluang memperoleh rezeki tak terduga dalam waktu dekat. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Naga

Shio Naga dikenal kuat dan berwibawa. Mereka jujur dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain.

Dengan kejujuran dan kemurahan hati, mereka akan memperoleh keberuntungan dalam bisnis dan karier.

Rezeki berlimpah akan mengalir deras kepada mereka.

2. Kuda

Shio Kuda penuh dengan semangat dan energi. Mereka sangat jujur dan tidak suka berbohong.