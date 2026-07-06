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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 17.16 WIB

Pandai Memikat, 5 Zodiak Pria Ini Kerap Dijuluki Playboy

ilustrasi zodiak pria playboy. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak pria playboy. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Istilah playboy umumnya digunakan untuk menggambarkan pria yang memiliki pesona, rasa percaya diri, serta kemampuan menarik perhatian banyak wanita.

Sosok dengan julukan tersebut biasanya dikenal mudah bergaul, pandai berkomunikasi, dan memiliki karisma yang membuat lawan jenis merasa tertarik. Mereka juga sering dikaitkan dengan kebiasaan menggoda dan senang menjalin kedekatan dengan banyak orang.

Mengutip City Magazine, terdapat lima zodiak pria yang kerap diasosiasikan dengan karakter playboy. Penilaian ini didasarkan pada sifat-sifat yang dipercaya melekat pada masing-masing zodiak menurut astrologi.

1. Leo

Pria Leo adalah pemimpin sejati, penuh percaya diri, yang suka menempatkan diri di pusat perhatian.

Kepribadian mereka yang magnetis menarik orang lain.

Mereka penuh gairah yang tahu cara mengejutkan calon pasangan dengan energi yang meledak-ledak.

2. Gemini

Pria Gemini adalah pembicara dan komunikator yang hebat.

Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai situasi membuatnya sangat menarik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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