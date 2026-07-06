Pandai Memikat, 5 Zodiak Pria Ini Kerap Dijuluki Playboy

ilustrasi zodiak pria playboy. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Istilah playboy umumnya digunakan untuk menggambarkan pria yang memiliki pesona, rasa percaya diri, serta kemampuan menarik perhatian banyak wanita.
Sosok dengan julukan tersebut biasanya dikenal mudah bergaul, pandai berkomunikasi, dan memiliki karisma yang membuat lawan jenis merasa tertarik. Mereka juga sering dikaitkan dengan kebiasaan menggoda dan senang menjalin kedekatan dengan banyak orang.
Mengutip City Magazine, terdapat lima zodiak pria yang kerap diasosiasikan dengan karakter playboy. Penilaian ini didasarkan pada sifat-sifat yang dipercaya melekat pada masing-masing zodiak menurut astrologi.
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1. Leo
Pria Leo adalah pemimpin sejati, penuh percaya diri, yang suka menempatkan diri di pusat perhatian.
Kepribadian mereka yang magnetis menarik orang lain.
Mereka penuh gairah yang tahu cara mengejutkan calon pasangan dengan energi yang meledak-ledak.
2. Gemini
Pria Gemini adalah pembicara dan komunikator yang hebat.
Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai situasi membuatnya sangat menarik.
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