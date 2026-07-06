3 Zodiak yang Justru Gagal Move On dari HTS, Meratapi Momen Singkat yang Ternyata Membekas

JawaPos.com-HTS dan situationship terkadang terasa sangat real seperti hubungan pacaran.

Namun, sebenarnya tidak benar-benar memiliki status dan masa depan yang jelas. Bagi sebagian orang HTS menjadi pilihan karena lebih bersifat santai dan tidak terlalu mengikat.

Namun, bagi sebagian orang HTS bisa menyimpan trauma, bahkan rasa sakitnya terasa amat nyata seperti putus cinta.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (6/7) berikut empat zodiak yang gagal move on dari hubungan tanpa status atau HTS.

Taurus

Taurus akan merasa sangat kehilangan saat menjalin hubungan HTS. mereka sering mengenang masa lalu dan terus mengingat berbagai momen yang pernah mereka lalui. Sifat keras kepala yang dimiliki juga membuat taurus sulit untuk melepaskan seseorang. Setelah terbiasa dengan kehadiran seseorang, perubahan menjadi hal yang sulit bagi mereka.

Cancer

Cancer juga bisa menyimpan rasa kecewa sampai berubah menjadi pahit dan sulit dilupakan, pikiran mereka terus dipenuhi dengan pertanyaan tentang hubungan yang telah berakhir. Itulah sebabnya mereka cenderung tetap berusaha mempertahankan ikatan tersebut.

Pisces